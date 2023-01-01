女星楊繡惠因綜藝節目《我愛冰冰Show》27日改版，遭拔除固定班底，後續針對傳聞也陸續做出回應。她30日在臉書發文貼出2張照片，並表示「我現在知道什麼叫做天堂了」，再度引發外界揣測之餘，也有不少粉絲紛紛送上祝福。
楊繡惠30日在臉書貼出2張和藍心湄、徐凱希、陳美鳳和春風（洪瑜鴻）等人齊聚一堂的合影；她對此大讚「謝謝心湄姐、美鳳姐。美酒配佳餚。在心湄姐，美鳳姐，瓜哥身邊工作怎麼那麼幸福啊，我現在知道什麼叫做天堂了」。
提及遭《我愛冰冰Show》除名後的心情，檢視楊繡惠日前發布的多則動態，曾表示「我要上的節目我就上，不想上的錢再多我也不想上，尤其是有一個人的節目決（絕）不上」、「如果有一天可以說出真話，包括他的子弟兵說的話一並說出會好痛快」，與昨（30日）的貼文對比，可看出如今她已揮別之前的影響。
貼文曝光後掀起熱議，有網友表示「很美的畫面」、「都是美女」、「都是我很喜歡的藝人，妳們都很棒」、「不用擔心太多，清白自在人心，大家都會看得到」、「跟大度的朋友在一起，一切都海闊天空」。
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