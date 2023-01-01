在網路上頗具聲量的「兆慶修車廠」專門維修福斯（Volkswagen）、奧迪（Audi）等進口車輛，更被車主們封為「原廠修不好的車，他們都能修好」，但本刊卻接獲投訴，有車主委託該車廠維修零件，車子卻被廠內師傅開走挪做私用，將車開到雲林和友人聚餐飲酒，結果將車主的車輛撞毀，但面對賠償問題時，老闆竟撇清責任，讓車主氣到提告求償。

位於桃園的兆慶修車廠曾與網紅youtuber如詹姆士芃等人合拍影片，在網路上頗有名氣，GOOGLE評價高達4.7顆星，同時也有車主表示，「到原廠修了好幾次，這邊修1次就好」、「服務真的很好，雖然人很多，但每次維修一下子就修好。」但受害車主A先生卻有不同感受。

本月24日下午1時許本刊記者與車主A先生相約碰面，看著空蕩蕩的車庫，A先生無奈地說，年關將近，原本想要開車帶著家人出遊，如今已然無法成行。為了替愛車更換小零件，A先生在網路上搜尋桃園地區知名修車廠，找到了「兆慶修車廠」維修，如今愛車被撞爛，而車廠的賠償卻遙遙無期。

A先生送修的車輛型號為福斯2018年產的休旅車Tiguan，市值約80萬元左右。「我的車子因為有個零件在發動時總是有異音，我牽去原廠維修多次，但都沒有維修好，當時在網路上搜尋很久，發現這間車廠評價很好，在PTT上也有很多討論度，最後問過桃園的車友，他們一致推薦這間（兆慶）修車廠，所以我才會給他們維修。」A先生說。

本月14日下午，A先生將車輛交付給兆慶車廠，但卻在晚間接到李姓車廠師傅電話，在電話中，李男表示，為了要測試車輛到底哪裡出現問題，他要將車輛開出去試車。「他（李男）跟我說他要試車，我當然是尊重他，看他要怎麼修，反正修好就對了，在我同意之後，他就向老闆把我的車鑰匙拿走，當天晚上就開回家去了。」A先生說。

然而，A先生在隔日上午便接到李男電話，「他一開始是跟我說，自己在家喝了小酒，出去試車時被員警攔住酒測，最後車輛被警方扣走。」A先生說，然而實情卻不是如此。

本刊調查發現，李男家住桃園，案發當晚他將車輛開走後，收到朋友酒局邀約，他又將車輛開出門，開到雲林與朋友聚會，但在返程時於國道3號雲林麥寮一帶自撞護欄，根本不是酒後遭攔查。

「他一開始跟我說這樣，我就覺得很詭異，在我一直逼問之下，他就改口說是擦撞，最後我看到照片，整個車頭根本被撞爛，他到底喝多茫，才會把車撞成這樣。」A先生氣憤地表示。

A先生表示，自己將車送去給兆慶修車廠後卻被師傅酒駕撞爛，如今他無車可開，面對賠償也遙遙無期。（圖／黃威彬攝）

根據修車廠對A先生被撞毀的車輛進行估價，維修價格落在50到60萬元，但因為該車車頭近乎全毀，所以就算修好了，可能後續還會有其他車況問題，讓A先生難以接受。

面對後續的賠償責任，李男多次向A先生表示自己經濟狀況不好，無力償還高價的賠償，而A先生則認為，自己是將車輛交付給維修廠，車廠應該負全責，但維修廠老闆卻要A先生自己去對李男索賠，氣得A先生向車廠老板提告損害賠償，求償80萬元，雙方仍為此在法庭上攻防，只盼在年前能有結果，A先生也能好好過年。

競鼎國際法律事務所周弘洛律師表示，以A先生遇到的狀況來說，建議他可以對車廠老闆、師傅任意一方提起損害賠償告訴，以維護自身權利，因為在車廠老闆、師傅僱傭關係成立之下，2者對於客戶的車輛都有連帶賠償責任，「基本上對誰求償都一樣要賠，車廠老闆沒有辦法卸責，當然，車廠老闆若是先賠償給客戶之後，再來也可以跟師傅求償。」另有關車輛被吊牌期間，若A先生有營業損失，或是另外產生交通費用也可以在舉證及計算金額之後，向車廠一併求償。

本月14日，兆慶修車廠師傅將客人的車輛從桃園開到雲林和友人聚餐，回程時竟酒駕將車輛撞爛。（圖／讀者提供）

對此，本刊致電修車廠老闆，他表示自己相當有誠意與車主和解，無奈雙方一直在和解金額上沒有共識，「我很有誠意一直跟他聯絡，但他要57萬元，這個還在協調，我這邊沒有不處理，也希望在過年前能儘快處理掉，雖然車不是我開的，但我也一定會負起責任。」至於該名師傅是否有飲酒習慣，老闆則表示，確實他有飲酒習慣，而目前該名師傅也已經沒有在修車廠上班了。

台北市議員徐立信表示，這樣的情況真的很誇張，沒想到竟發生在首屈一指的名店，消費者如此相信店家，店家卻辜負消費者的信任，他呼籲店家應該要盡最大誠意處理此事，在此案中除了駕駛人要負起全責，店家也有相關的連帶責任，車主應向雙方同時求償。

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