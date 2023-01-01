被網友封為「原廠修不好的車，他們都能修好」的「兆慶修車廠」受到許多車主青睞，但本刊卻接獲投訴，該廠一名李姓師傅私自將車輛開出廠外，將車輛挪做私用、酒駕撞毀。車主控訴車廠將賠償責任全部甩鍋給師傅，且擔心師傅經濟狀況難以負擔修車費，恐求償無門，最慘的是車主的牌照還因李姓師傅酒駕肇事被吊扣2年，有苦說不出。

位於桃園的兆慶修車廠曾與網紅youtuber如詹姆士芃等人合拍影片，在網路上頗有名氣，GOOGLE評價高達4.7顆星，網友們說，因為去修車的人真的很多，需要提前先到場排隊，建議車主空出時間去維修，但受害車主A先生卻有不同感受。

修車師傅以幫忙試車為由將車輛開到雲林，實際上卻是與友人聚餐飲酒，酒駕被開罰單。（圖／讀者提供）

本刊調查，本月14日車主A先生將自己所有的2018年產福斯休旅車Tiguan委託給兆慶修車廠，希望找出車輛損壞的部分，並更換零件，豈料在當天晚間，李姓師傅卻將車輛私自開出，並在雲林麥寮一帶和友人飲酒聚餐，最後酒駕上路肇事。

警方獲報趕抵車禍現場時，發現李男酒測值高達0.62毫克，車頭被撞得幾乎全毀，最後李男被依公共危險罪移送，隔天，A先生到修車廠準備牽車回家時，卻發現車輛不但沒有在維修廠，自己還接到電話通知，自己的汽車牌照要被吊扣2年。

本刊調查，今年3月31日起酒駕修法加重處罰，針對酒駕車輛、酒駕拒測，遭逮捕取締後，「車牌一律須吊扣2年」，由於罰則是針對「車輛」，所以若是車主將車輛借給他人，而他人酒駕上路被逮，車牌仍必須被吊扣。

根據道路交通管理處罰條例第35條第9項規定，只要駕駛人酒駕、毒駕，或是拒絕酒測，不管是否為該車輛車主，都需要吊扣車牌2年，而不管車主是否知情，也需要裁罰，若車主明知駕駛人酒駕卻不禁止，則同樣比照酒駕初犯需繳納罰鍰，同時也須被吊牌2年。

兆慶修車廠曾與網紅詹姆士芃拍攝YOUTUBE影片，修車廠在網路上有一定聲量，同時也深受車主們信任。（圖／翻攝兆慶官網）

「我們去找修車廠之後，老闆說是師傅個人行為，車廠讓他回去試車，但沒有說晚上還可以開車出去。」A先生質疑修車廠老闆企圖甩鍋給師傅，「他當時說他會把他開除，因為聽說他不是初犯，但我覺得，我把車子交給修車廠，應該是車廠對我負責，而不是要我自己去跟師傅協商。」A先生表示。

本刊也取得修車廠老闆與A先生的對質過程影片，在影片中，老闆不斷說會叫李男去貸款還錢，同時也會將他開除，並否認自己對於李男會將車輛開走的原因知情，最後雙方溝通仍沒有下文。

「吊牌了也沒有辦法，只希望車廠能快點把車子賠我，讓我快點處理好這件事情好過年。」A先生說，盼雙方能盡快達成協議，A先生也表示，藉由自身經歷奉勸各位車主，一定要找能信賴的修車廠，不要像他一樣，車子無辜被車廠員工撞爛，牌照還得被吊扣。

律師周弘洛表示，車主可以對車廠老闆提出告訴，並依法求償。（圖／翻攝畫面）

對此，競鼎國際法律事務所周弘洛律師表示，以A先生遇到的狀況來說，建議他可以對車廠老闆、師傅任意一方提起損害賠償告訴，以維護自身權利。因為在車廠老闆、師傅僱傭關係成立之下，2者對於客戶的車輛都有連帶賠償責任，「基本上對誰求償都一樣要賠，車廠老闆沒有辦法卸責，當然，車廠老闆若先賠償給客戶，之後也可以跟師傅求償。」另有關車輛被吊牌期間，若A先生有營業損失，或是另外產生交通費用也可以在舉證及計算金額之後，向車廠一併求償。

對此，本刊致電修車廠老闆，他表示自己相當有誠意與車主和解，無奈雙方一直在和解金額上沒有共識，「我很有誠意一直跟他聯絡，但他要57萬元，這個還在協調，我這邊沒有不處理，也希望在過年前能儘快處理掉，雖然車不是我開的，但我也一定會負起責任。」至於該名師傅是否有飲酒習慣，老闆則表示，確實他有飲酒習慣，而目前該名師傅也已經沒有在修車廠上班了。

台北市議員徐立信表示，這樣的情況真的很誇張，沒想到竟發生在首屈一指的名店，消費者如此相信店家，店家卻辜負消費者的信任，他呼籲店家應該要盡最大誠意處理此事，在此案中除了駕駛人要負起全責，店家也有相關的連帶責任，車主應向雙方同時求償。

議員徐立信表示，店家應盡最大誠意來處理此事且應付起賠償責任。（圖／黃耀徵攝）

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