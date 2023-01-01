北市近期出現不少印度籍人士，以「你很好運」隨機搭訕路人，並以展示魔術戲法、讀心術等方式趁機索取金錢，警方研判這些人的詐財手法相同，儼然背後有台灣人在居中媒合運作，不過到底是什麼原因讓印度人願意千里迢迢到台灣行騙，尚還需進一步調查了解。

本刊調查，警方12月初在南港逮獲的3名印度人中，僅有1人持工作居留證來台，其餘2人不但是父子，且是以觀光簽證抵台，而被查獲的3人身上均帶有祈求好運的話術卡，他們的名字全都恰好叫「辛格」。

這樣的手法讓人聯想到台灣一兩年前盛極一時的「愛心筆集團」，他們找來穿著制服的學生以北車和西門町、各大夜市等人潮眾多的地點作為據點，隨機向路人搭訕，以一句「可以幫我加油嗎？」作為開頭，隨後便以愛心為由強迫路人買下各種劣質商品，如筆、包包等。

印度籍人士向台人變魔術後再索取金錢，宛若印度版愛心筆事件，2者都是路人遭隨機搭訕後，被要求以高額金錢購買劣質產品。（圖／報系資料照）

警方發現他們多會以各種話術要求民眾購買劣質文具、零錢包、餐具等，如若民眾表示沒有錢，婉拒購買，他們還會半強迫民眾前往附近提款機領錢。而這些人僅在短短半年就靠此手段賺進至少30萬元，所幸相關主謀等5人在內去年已被警方逮捕歸案。

警方指出，愛心筆詐騙和印度人魔術詐騙這兩種手法相當類似，只是印度人應有受過訓練，因此不會出現強拉路人、不讓路人離開等狀況，只會不斷糾纏，要求路人給錢，直到路人「自願」把錢掏出來為止，讓警方很難用詐騙等名義將人送辦處理。

離譜的是，這群人起初還能以英語和警方溝通，但當警方正式向他們宣讀權利之際，突然表示自己聽不懂英語，要求警方請印度語通譯到場，再加上台灣印度語通譯相對較為稀少，因此讓警方相當頭痛。

對此，有對印度熟悉，曾在印度住過的知情人士透露，國外其實也有不少的案例，如在義大利米蘭廣場打著免費鴿飼料的名義，讓民眾可以索取鴿飼料餵鴿，但當民眾把飼料餵完，就會瞬間變臉上前索取費用，不過這些印度人不遠千里到台灣行騙，確實相當罕見，其動機也讓人摸不著頭緒。

本刊對此情況詢問印度在台協會，不過截至截稿前均無人回應。

所幸有被害人當場指認，3名涉案的印度籍人士當場被警方依現行犯逮捕。（圖／翻攝畫面）

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