【愛傳媒張若彤專欄】當年服兵役，我當的是憲兵，下部隊一直到退伍，都是少尉憲兵官。

憲兵官的工作非常的雜，一年多的部隊生涯，主要辦理軍法案件、軍紀案件，也實際負責正副元首（及前元首）到南台南時的中衛區警衛規劃。參與過陳總統嫁女兒那場任務，也護衛過李前總統和許文龍從安平出海看夕陽。最高處理過轄區內一上校酒駕，也處理過酒後大鬧警察局的士官長。

有一度，媒體盛傳有國軍軍官在牛郎店兼職，上級於是讓我們協同警方去衝了幾波，我還約了兩位牛郎來隊泡茶聊天、給他們一點壓力。衝過幾間地下錢莊，抓過幾次毒品案。兵變跳樓的義務役士兵、開會到一半過勞猝死的營長，都參與過相驗。

當年我們隊抓逃兵的績效非常好，一度除了十年以上積案之外，所有逃員全數逮捕歸案。其實說穿了，方法其實不難，就是用錢追人。而絕大部分的逃兵，都是在一個地方被捕的：「網咖」。

是的，絕大部分的逃兵都是在網咖抓到的。有一次，我們的緝逃小組發現了通緝對象，會同調查官殺去某網咖逮人。調查官認清了人，上前拍了拍肩膀，喊了他的名字「某某某！」

沒想到，整間網咖大概有一半的人都站了起來，這些人都是他的朋友，以為我們是來尋仇找麻煩還是什麼的，正準備為他出頭。我們調查官把外套裡的槍亮了亮：「憲兵掠人，無拎哎代誌。」瞬間人就都坐下繼續玩他們的遊戲，人也順利帶回。

帶回之後主要就是我的工作了，得趕在法律規定的時間內把筆錄做完並移送。有意思的是，在我憲兵生涯中所抓到的逃兵，絕大部分逃兵的理由都是同一個：「賺奶粉錢」。

就是說，這些兵的七辣生了小孩，每個月六千多元（當時二兵的薪資水準）的錢根本不夠嬰兒開銷，於是他們只能逃兵去賺錢。當然，我當時是很懷疑，那你們都在網咖打遊戲是怎麼回事？

但無論如何，我是支持義務役基層士兵薪水高一點的，這是一種莫忘世上苦人多的邏輯，雖然我自己沒能享受到很幹。

所有這些處理的逃兵中，比較特別的是我遇到的第一個逃兵，這人其實是來投案的，非常白淨的一個男生，進來就問我可不可以讓他先吃點東西，我答應了，沒想到他從背包裡拿出了一袋：榴槤。

把我的偵訊室搞得全都是榴槤味，久久不散。退伍前看到軍法案件通報，又看到他的名字，原來他在軍監裡面，被其他的男受刑人。

而處理過最難忘的一個逃兵，則是⋯⋯嗯⋯⋯實際上沒有處理，但問題就是出在沒有處理。

當時我是以一個北部人到南部服役，一有三天假期，我就會固定回到老家去。我們這些法律系所畢業的預官，是國防部特別安插在各個基層單位做合法性控制的，一般來說，出一些比較複雜的任務，隊長都希望我跟著。

壞就壞在緝逃掌握到一名積案逃兵的行蹤時，我正在放假，正常來說，任務需要，那就把我召回就好，但隊長算很尊重我們讀書人，想說就差一晚，我隔天一早收假再衝就好。沒想到，就在那一晚，這位積案逃兵被人槍殺在旅館內。

問了他告別式的日期，去送了他一程。後來時常想起這件事，如果當時我人在台南，或許可以保住一條人命？

作者為《究竟二二八》作者

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