【愛傳媒簡秀枝專欄】當代藝術，遇到歷史古蹟，古蹟重建，舊瓶裝上新酒，鮮醇交疊，頗具話題。

柏林，曾是二戰砲火下的廢墟，當東西德圍牆倒塌，整個城市走向重建。建築工法是嶄新的，但內在精神與靈魂，卻是緊抱著曾走過的歷史記憶與痕跡，盡量在重建中留下歷史印記，作為集體的社會救贖。

中午承蒙台灣駐德大使謝志偉的盛情，在一家氣派的古建築中，共進午餐，除了建築外觀，大理石材堂皇外表，入內驚見整面牆的當代藝術作品，讓人瞠目結舌。

該作品，號稱最大的當代手工木雕藝術，重達7噸，高5米，寬14.5米，是法裔加拿大藝術家讓．伊夫．克萊因（Jean-Yves Klein）的作品，色澤鮮豔，令人嘆為觀止。

讓．伊夫．克萊因耗費5個月時間，以厚重落葉松為材料，在創意與智慧的相互撞擊下，借重鏈鋸、斧頭，一鏟一鏟，逐漸形塑雕刻成型。

原來，該作品以酒神劇場發想，向維拉斯奎茲 （Diego Velazquez，1599-1660）以及擁有400年歷史的遺作致敬。

維拉斯奎茲是文藝復興後期、巴洛克時代、西班牙黃金時代的重要畫家，對後代藝術家影響很大，哥雅認為他是自己的「偉大教師之一」。對印象派的影響也很大，通常他只畫所見到的事物，所畫的人物，幾乎能走出畫面；他也畫過一些宗教畫，但其中的神像，宛如人間，充滿緊張和痛苦的表情。

讓．伊夫．克萊因創作醉漢和非洲人性化的酒神，把繆斯女神、性感少女以及情色、酒精快感，融入畫面，彼此之間關係複雜，意涵也多層次，讓大家去賞作品、說故事。

這個該作品，讓我聯想到的是台灣的吳弦三，他有很多師法非洲、大自然的木刻作品，也巧奪天工，只是沒看過類似讓．伊夫．克萊因3600號的巨作。在當代藝術界，大也是一種美，尤其以整面牆壁，作為高級餐廳的主視覺，相當有意思。

更有趣的是，該餐廳的建築，也是德國歷史的一部分。該建築，座落柏林歷史中心的時光走廊上，早在1851年該建築屬於信用協會（Discount - Gesellschaft），由普魯士財政部長兼國家銀行行長大衛．漢斯曼（David Hansemann）所創立，1901年皇家建築委員會Ludwig Heim 合作完成。

前不久趕上銀行成立50週年，再加以整建，二層樓庭院，可移動的玻璃屋頂，成了雄偉建築，贏得「歐洲華爾街」美譽。1929年與德意志銀行合併，1933年成為德意志帝國經濟部所在地。

接著迎來毀滅性的戰爭破壞，直到1950年重建，東德的不同內閣閣員在那裡落腳，東柏林地方法院等等。1989年柏林圍牆倒塌，成為城市發展參議院所在地，後來又輾轉賣給投資者。2005年再度翻新修護，20米高的獨立立面，220根螺旋鑽椿，又有21米深，成為觀光客停留參訪、用餐歇腳、吟誦歷史，成為了解德國發展今昔的活教材，非常具有人文價值。

該建築就在柏林最著名憲兵廣場的位置所在，普魯士騎兵團的傳奇故事，讓該該處所更具話題性。

高聳的空間，作為高級餐廳使用，明亮舒適，滿室的當代藝術，更讓人留連忘返。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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