許光漢（右）、柯佳嬿回歸演出電影《想見你》。（車庫娛樂提供）

人氣台劇《想見你》暌違3年推出電影版，「鳳南小隊」柯佳嬿、許光漢、施柏宇原班人馬回歸主演，上月30日以全新續篇電影版大銀幕重磅回歸，該片未上映先轟動，不僅耶誕節期間的演員先行場開賣即秒殺，甚至讓影城售票系統大當機，上映當天單日票房更賣破900萬，加上先行場票房，上映首日票房突破1200萬，一舉拿下全台新片票房冠軍。

該片在大陸上映9天，據貓眼專業版上顯示的數據，目前票房已突破2.19億人民幣（約9.74億台幣），劇迷們直呼「在戲院邊看邊哭，永遠喜歡鳳南小隊」，也有許多人對於穿越與平行時空多重宇宙背景充滿興趣，紛紛腦洞大開，討論度爆棚。接下來也將進軍海外，將會在1月13日於美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、英國上映，韓國則預定在1月25日上映，據悉，演員群也將飛往當地出席映後活動，監製林孝謙說：「很開心電影《想見你》能被更多世界各地的觀眾看見。」

柯佳嬿昨天跨年夜也在微博發文，感性表示「再見2022，我把所有會流淚的東西都留在你這了。我要走出夢裡，走到2023，走的很遠，遠成一個點，找到另一個點連成一條線，然後跨過去。對，我要跨越自己」，並不忘祝大家「新年快樂！願平安，願健康。願想見的人都能見上一面」。