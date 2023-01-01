西蒙娜韋伊因為推動墮胎合法化，被認為是將胎兒送往火葬場。（原創娛樂提供）

《玫瑰人生》名導奧利維爾達昂（Olivier Dahan）將女性三部曲的結尾《西蒙娜：世紀之聲》獻給20世紀最偉大的女性西蒙娜韋伊（Simone Veil），由法國女星艾莎齊柏斯汀（Elsa Zylberstein）主演，以化妝技術呈現38到57歲巨大年齡跨度的演出，挑戰她精湛的演技。事實上，這部電影也是在艾莎齊柏斯汀的全力促成下誕生，2007年艾莎齊柏斯汀作為頒獎人見到了西蒙娜韋伊後，深受感動決心製作一部西蒙娜韋伊的傳記電影，並找來奧利維爾達昂執導。

製作團隊始料未及的是，該片上映的這年遇上墮胎合法權前所未有的大倒退，作為這場戰役的法國先鋒，電影將揭開西蒙娜韋伊如何在1974年以男性主導的法國議會上，謙虛但堅定表達女性墮胎合法化的必要性。即使為此她飽受攻擊，被認為是將無數胎兒送往火葬場，造成的死亡數將是廣島原爆的2倍，甚至被指控為惡劣的納粹種族主義。西蒙娜韋伊仍義無反顧，她曾在訪問中表示「每年都有數千名法國女性在惡劣條件下進行非法墮胎，數百名女性為此犧牲生命，我沒有理由退卻。」

西蒙娜韋伊不只關注女性議題，她對愛滋病患者、囚犯權利等弱勢族群的維護，都展現了她超脫個人和政治利益的胸懷。事實上，西蒙娜韋伊對人權和社會正義的堅持是來自悲傷的過往，作為猶太大屠殺倖存者的經歷。導演表示在閱讀她的自傳 《一生》時感受到集中營的如影隨形，幾乎滲透到每一行。特別是她作為倖存者承受的創傷，進一步表示「當時我們不被允許談論大屠殺，所有倖存者被迫保持沉默，由國家強加的這種沉默持續了20年。」法國在臺協會學術合作與文化雷詩雅處長看過電影後如此形容，「歷經奧斯威辛集中營後，沒有什麼是不可能的。」

《西蒙娜：世紀之聲》將展現西蒙娜韋伊的童年時期到她的政治奮鬥，經歷數起二十世紀的重大事件。私密而史詩般地呈現一位非凡的女性，如何挑戰並改變她的時代。西蒙娜韋伊所捍衛的人文理念，時至今日仍無比重要。將在1月6日全台上映。