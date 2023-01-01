女星唐玲2019年罹患胃癌，不僅經過8次化療，為了保命還陸續切掉子宮、卵巢和胃，未料癌細胞轉移，目前被診斷是胃癌4期。她昨(31)晚回顧2022年點點滴滴，直呼「特別難熬的一年，從3期癌友，升級到4期癌友，身心靈產生巨大震盪。」此外，她不忘感謝上帝，「讓我還有機會、還有時間，重新再活一遍。」

唐玲在跨年夜於臉書有感而發，「2022年對我來說，是特別難熬的一年，從3期癌友，升級到4期癌友，身心靈產生巨大震盪，我的世界變了樣。」她也感嘆，「回首前塵，居然發現，不知道這輩子到底在忙什麼，多傻啊？」不過她也樂觀積極表示，感謝上帝讓她還有機會與時間重新再活一遍，「2022迎向2023，祝大家新年快樂。」

此文一出，立刻引來藝人好友加油打氣留言，澎澎留言「加油」，粉絲們也紛紛表示，「揮別過去，相信親愛的明年一定會更好」、「2023年新的一年願妳順心如意，平安健康」、「妹妹晚上好 今天是今年的最後一天明天開始新的一年 新年快樂」、「祝妳在2023年新的開始願妳的病痛退散，還給你一個身體健康喔！加油喔！」

唐玲篤信基督教，她也是「藝起發光教會」一份子，先前教會捲入爭議時，她跳出來力挺宋逸民，坦言雖然私下跟宋逸民不熟，但宋逸民與宋達民當時主動主持她父親的告別式，給予她相當大的支持與關心，更讓她從孤僻的性格，慢慢地學會融入團體生活，直呼教會真的帶給她很大的改變。