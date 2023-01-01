民眾開心與縣長鍾東錦夫婦合照。（李京昇攝）

苗栗縣政府為迎接2023年元旦，今天1日上午6時起在苗栗縣政府第1辦公大樓前廣場舉辦元旦升旗典禮，共同迎接新年的第一道曙光。新科縣長鍾東錦說，他有別於以往議會監督者的角色，改以縣政執政者的角色，一定不會辜負大家的期望，必定盡全力，做好一位全民的縣長，再造苗栗光榮、讓苗栗崛起。

鍾東錦說，對縣民負責是他未來4年的工作，也是他該履行的責任，前瞻規畫、福國利民的政策，以簡政便民的方式，將選前政見逐一化為具體可行的政策，有效滿足鄉親的需求，是他未來4年應該做的事情。

鍾東錦表示，他走過18鄉鎮市，其實大家的需要很簡單，就是一個值得信賴的政府，能夠讓大家衣食無虞、富足快樂，務實的推動「庶民經濟」，讓「人人有錢賺、家家沒煩惱」的政府。

他說，施政滿意度，絕非僅以5星級評比為依據，而是要以每位鄉親臉上笑容，才是最重要的依歸。快速回應民意，不僅是要傾聽民眾的聲音，更是要以企業型政府的思惟，超越顧客期待，將多數人民的聲音，轉換成符合公共利益的有感政策，讓苗栗成為世代共榮、青銀共好、幸福有感的宜居城市。

鍾東錦表示，他許下今年的第1個願望，希望能延續前縣長徐耀昌打下的縣政基礎，邀集來自各方愛苗栗的鄉親一起攜手前行、群策群力，一同打造苗栗成為「創業投資的天堂」、「觀光旅遊的樂園」、「安居樂業的家園」，他必整合並善用有限的政策資源，帶領縣府團隊，與大家齊心協力，灌溉苗栗這片沃土，讓苗栗突飛猛進。

典禮開場表演邀請苗栗南庄「翔飛獅鼓陣」，以熱情的傳統鼓聲，為大家揭開新年序幕；此外，咀邀請在各項比賽多次獲得佳績的「竹南竹興社區舞蹈班」，藉由充滿迎新喜悅的熱鬧曲目及動感舞蹈驅走寒意。

典禮會場除鍾東錦夫婦到場，前縣長徐耀昌夫婦、立委陳超明、立委徐志榮夫人、苗栗縣政府各局處首長、18鄉鎮市首長、縣議員等各界代表與會出席。現場湧入3、400人，主辦單位也發放摸彩券、小國旗及電子式蠟燭，並抽出有IPHONE 14等大獎。