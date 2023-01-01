黃晸珉飾演的外交官，必須完成交涉任務，救出遭挾持的人質。（車庫娛樂提供）

玄彬飾演國家情報院要員，過去因無法成功拯救人質而有創傷。（車庫娛樂提供）

由黃晸珉、玄彬、姜其永精彩共演的韓國動作片《火線交涉》，斥資140億韓元（3.4億台幣）打造，為重現當年阿富汗凶險樣貌，多數場景遠赴約旦進行拍攝，對於演員生涯第一次在約旦拍攝的感想，玄彬表示：「當地十分炎熱、氣候乾燥，吹來的風中都混雜著砂石，天氣甚至還熱到無法啟動車子引擎，到現在仍記得在那情況中演戲時的感受，且還記得當時所聞到的土味！」

導演林順禮說，由於當地景色與事件背景地阿富汗最為相似，「雖然約旦非常遠，但我們事先去了3次，為了尋找最適合的拍攝場所大範圍進行勘景，努力營造出宛如阿富汗的氛圍。」有許多約旦當地演員也參演其中，「要在瓦地倫沙漠拍攝時，當地人跟我們說如果夏天在那拍攝的話，我們一定有半數的工作人員都會昏倒，但最後約旦當地的工作人員昏倒的人數竟比我們韓國人更多！」

該片改編自2007年塔利班挾持韓國人質事件，7月19日當天，23名韓國籍基督教傳教士與志工在阿富汗搭乘公車時，在途中遭塔利班成員綁架，在韓國政府、塔利班、阿富汗政府三方交涉的過程中，塔利班要求韓國國軍撤出阿富汗，甚至要求釋放被捕的塔利班民兵。塔利班在挾持期間不但設定殺害韓國人質的最後期限，並多次殺害人質以脅迫韓國政府。導演林順禮坦承起初因題材敏感而婉拒執導，但後來覺得能以兩邊的立場來看待這整起事件，以想救出人質的外交官和當地要員的態度和信念為中心，維持好平衡，便決定挑戰。

《火線交涉》故事敘述在紛亂地區阿富汗，發生了一起韓國人遭塔利班組織綁架的挾持事件。雖然是交涉專家，但這是外交官在浩（黃晸珉 飾）首次與阿富汗接觸，他前往當地見到了國家情報院要員大植（玄彬 飾）。原則明確的外交官與熟悉當地情況的國家情報院要員，雖然各自的立場與方式不同，但兩人都朝著一定要救出人質的目標前進。在殺害人質的最後期限逼近、談判對象及條件等隨時有變化的情況下，交涉成功的機率逐漸變得渺茫。

黃晸珉這次飾演外交官「在浩」，是名交涉專家，雖然經驗豐富，但也是首次被派到阿富汗這陌生的國家處理此事件，身處在恐攻已成日常的紛爭之地，他必須完成交涉任務，救出遭挾持的人質。他表示：「『在浩』是個非常正直、想秉持原則解決事件的人物，且不罵髒話。他算是代表國家的人物，身為必須拯救國民的人而懷著使命感，即使有著個人想法，仍能徹底拋棄己見，是內心十分糾結的人物，這讓我覺得很有趣。」而對於和玄彬首次正式合作的感想，黃晸珉表示「我們原本就是朋友，能各自以角色見面，以非好友的身分接近彼此，讓我感受到身為演員的刺激幸福感！姜其永和其他演員也都很有趣，真的拍得非常愉快！」

玄彬則飾演國家情報院要員「大植」，專門處理中東、中亞的事務，過去因無法成功拯救人質而有創傷。他這次為了塑造角色，還積極提出要蓄鬍、身穿適合當地氣候和地形的服裝等想法，且還奮不顧身挑戰大量危險動作戲，玄彬對此表示：「因為『大植』是長時間滯留在中東的角色，我認為他某種程度上應該已在地化了，所以我在鬍子、髮型、膚色、服裝上費了一點心思。『大植』原本可能像『在浩』一樣都身穿襯衫、西裝，但後來應該就慢慢變得不一樣了吧。」另外，該片日前舉辦發表會，也是玄彬11月升格當爸後首度公開露面，他說：「感受到肩膀要扛起的事物似乎變多了，若想展現帥氣爸爸的模樣，我覺得必須好好完成自己的分內工作才行！」《火線交涉》2月3日在台上映。