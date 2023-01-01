一名謝姓男子2021年6月間與女友小美分手，竟趁著女方住處大門未關時，闖入前女友的分租套房，直接將女方壓在床上抓頭撞木板床，並連續掌摑怒罵「別的男生比較厲害、比較行對嗎」，接著強行性侵，幸好女方友人打電話來，卻被謝男誤接，小美趁機求救，友人立刻報警逮人，謝男遭依妨害性自主、傷害等罪嫌，判處3年6個月，仍可上訴。

根據判決書，謝男與小美兩人原本為男女朋友，2人於民國110年5、6月間已分手，未料謝男卻在於110年6月間，前往小美分租套房樓下，利用大門未關之機會進入並敲門，並趁小美開啟門縫查看之際闖入屋內。

隨後謝男就抱住小美示好，但是當場遭她推開後，謝男一怒之下，將小美壓在床上，拉扯頭髮撞擊床邊木板還要求兩人復合甚至還嗆聲「別的男生比較厲害、比較行對嗎？」

但小美抗拒表明不願意後，當場進行性侵。事後見到小美拿取手機求救，又以手掐住她脖子並掌摑大罵「賤人、破麻」，剛好這時小美友人致電，謝男誤按接聽，小美趁機大聲呼救，有人聽聞後，隨即前往現場並報警，當場將謝男逮捕。

高院審酌謝男與小美曾為男女朋友關係，於闖入女方住所後，因不能接受女方不願與其復合，為顧及小美之性自主決定及身體法益，對女方施以強暴手段而為強制性交行為，並於強制性交完成後又對小美傷害犯行，造成她身心嚴重受創，且犯後飾詞狡辯，即使到二審時認罪，仍對細節仍多所迴避，但考量雙方已和解，判謝男3年6個月、拘役30日，拘役部分得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。