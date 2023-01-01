歌手張韶涵過去演唱許多經典歌曲《遺失的美好》、《歐若拉》、《隱形的翅膀》，近年來事業重心移往大陸的她，昨（31）日跨年登上大陸江蘇跨年晚會，但在她演唱《破繭》時卻大走音，引發大陸網友熱議。

張韶涵在昨（31）日登上大陸江蘇跨年晚會，一連演唱許多高難度歌曲，當晚身穿白色洋裝外搭黑色西裝外套的她，顯得相當瀟灑帥氣，但她演唱《破繭》時，一開口就有網友發現疑似走音，之後唱到歌曲後半段高音部分時再度大走音，該片段流出後立刻引發大陸網友們討論「江蘇衛視能調下收音嗎？連張韶涵唱的都有點難聽了，感覺很不對」、「破繭那高音歪了又轉」、「嚇得我趕緊換台了」，但也有人替張韶涵緩頰表示好聽。

不過，雖演出當下疑似收音出現問題，卻完全不影響張韶涵的表演，在演唱下一首《引路的風箏》時，她脫下黑色西裝外套，僅穿著白色抹胸洋裝露出她白皙修長的美腿，緩緩走向舞台中的白色翅膀，唱到歌曲高潮處翅膀展開的模樣，讓網友大讚「翅膀封神，這場真的美得太超過了，唱得又穩舞臺又美，簡直是美神降臨！」

事實上，張韶涵2002年以演出偶像劇《MVP情人》女主角出道，隨後在出演《海豚灣戀人》爆紅，而她也在該劇中首次展現她的歌喉演唱《遺失的美好》，讓她跨足樂壇，陸續推出《歐若拉》、《快樂崇拜》、《隱形的翅膀》等經典歌曲，但她卻在2009年被母親指控棄養，也爆發合約問題，重創她的演藝事業，但如今她成功復出，將事業重心轉向大陸。