元旦連假全台有雨，氣象專家吳德榮表示，今、明兩天東北季風影響，北部、東部偶雨，中南雲多飄雨，周二、周三東北季風略增強，北台灣濕涼有雨，周四轉晴後，周五、六另一波冷空氣南下降溫，氣象局指出這波冷空氣在下周日至下周二將直逼冷氣團強度，台北測站14度以下。

氣象局發布基隆、新北、宜蘭大雨特報，東北季風影響，今日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今、明（元旦、2日）仍受東北季風影響，北部、東部偶雨；南海有鬆散的中層雲系移入，中南部雲量增多、仍偶有陽光，局部地區微量飄雨。氣溫微升，北台灣仍濕涼，中南部舒適、早晚涼。北部氣溫15至22度，中部15至25度，南部16至26度，東部16至25度。

吳德榮表示，周二、周三（3、4日）東北季風略增強，氣溫微降；仍是迎風偶雨、背風面晴時多雲的天氣，北台灣濕涼，中南部舒適、早晚涼。周四（5日）東北季風減弱，氣溫升，天氣好轉，西晴、東偶局部短暫雨。周五、六（6、7日）另一波冷空氣南下，氣溫下降，周五北部、東部有局部短暫雨，周六轉乾、天氣好轉；冷空氣目前模擬並不強、仍屬東北季風，但模式持續調整中、待觀察。

氣象局則預測，周六（7日）這波東北季風的後期，也就是下周日至下周二（8至10日）冷空氣將接近大陸冷氣團強度，台北測站低溫14度以下，但後期預測仍有不確定性，還待觀察。