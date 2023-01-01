高端公司和其母公司基亞公司股票涉內線交易，董事長張世忠遭檢方約談後以30萬元交保。對此，民進黨立委高嘉瑜痛批高端「以疫謀財」，需要為涉嫌炒股、抹煞政府發展生技原意的行為付出最大代價，她也向檢調喊話絕不能抓小放大，否則大家無法接受。

高嘉瑜12月31日在政論節目《TVBS戰情室》直言，高端之所以爭議連連，就是因為張世忠等人過去曾有炒股爭議，大家才會對於股價暴漲產生質疑。高嘉瑜指出，高端曾放出「已得到WHO的團結試驗，即將通過認證」等與事實不符的新聞，讓股價漲了好幾波，但大股東卻在11月陸續釋出股票。

高嘉瑜質疑，高端過去日交易量只有2000多張，但在提早釋出「將通過WHO認證」的消息後，日交易量就衝破1萬多張了，這其中是不是有內線？是誰放出的消息？

高嘉瑜表示，高端這種割韭菜、「以疫謀財」，又停產疫苗的行為，抹煞了政府扶持生技產業的原意，需要對此付出最大責任。最後，高嘉瑜向檢調喊話，絕對不能抓小放大、讓大家覺得雷聲大，雨點小。