最近日本演藝圈喜訊頻傳，除了40歲日劇男神綾野剛與27歲女星佐久間由衣宣布登記結婚之外，另一對爆出結婚消息就是27歲日本女星土屋太鳳透露與「GENERATIONS from EXILE TRIBE」主唱片寄涼太結婚，並透露發現於去年年底懷孕，消息一出，受到外界不少祝福。

土屋太鳳在IG上表示，自己即將與片寄涼太結婚，他們這段時間互相尊敬、互相幫忙，而為了將這份羈絆與未來連結，他們決定要為結婚而準備，而同時他們還迎來了新生命，「對於這份奇蹟，他們會一同努力迎接新時代的日光，為更深的愛情而邁進。希望大家能繼續守護他們。」同時，片寄涼太隨後也在IG發表相似內容，向大家宣布這個好消息。

據週刊《女性SEVEN》報導，兩人在2020年就曾被爆交往緋聞，當時知情人士爆料，「他們之間約好，基本上不外食，如果在外面見面，一定要有其他相關人士同行」，而且兩人之間關係很好的事情，雙方粉絲皆知情，因此對交往一事更加小心翼翼。

另一家日媒《Sponichi Annex》報導，兩人因合作電影《哥哥太愛我了怎麼辦》相識，在片中扮演沒有血緣的兄妹，因而日久生情，依此推測雙方可能祕密交往已有5年之久。報導更指出，兩人雖然尚未決定結婚的具體日期，但已經私下向公司報告要結婚，且土屋太鳳已經將片寄涼太介紹給母親，家人之間也已經有來往。