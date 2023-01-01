苗栗縣苑裡交流道下、苗140線道路，1日上午6點多，發生一起轎車追撞事故，一台轎車逆向追向兩輛轎車，導致其中1輛翻覆，並且掉落路邊稻田，以及撞斷路邊電線桿，警消人員獲報前往，目前仍持續處理中。
據悉，當時一輛轎車不明原因衝撞停放路邊的兩輛轎車，導致車輛嚴重毀損，其中1台白色轎車翻落田間，一旁電線桿也遭到波及，所幸目前未傳出人員傷亡，詳細事故原因仍由警方調查釐清中。
苗栗縣苑裡交流道下、苗140線道路，1日上午6點多，發生一起轎車追撞事故，一台轎車逆向追向兩輛轎車，導致其中1輛翻覆，並且掉落路邊稻田，以及撞斷路邊電線桿，警消人員獲報前往，目前仍持續處理中。
據悉，當時一輛轎車不明原因衝撞停放路邊的兩輛轎車，導致車輛嚴重毀損，其中1台白色轎車翻落田間，一旁電線桿也遭到波及，所幸目前未傳出人員傷亡，詳細事故原因仍由警方調查釐清中。
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