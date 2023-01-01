近日喜事連連，昨(31)日南韓藝人李鍾碩及IU認戀，而日本40歲男星綾野剛今（1）日宣布喜訊，將迎娶小他13歲的女演員佐久間由衣，雙方已經登記結婚。

綾野剛與與佐久間由衣早在2016年即傳出戀情，據日媒綜合報導，綾野剛表示，看著佐久間由衣的眼神、感受到她的心以後，不知不覺中意識到雙方都成了對彼此而言無可取代的重要存在，雖然講出想把純真的她娶回家是不容易開口的事，不過正是因為女方的溫柔，才能帶領兩人走到這個階段。未來兩人會作為一同前進的伴侶，以及相互砥礪的演員，繼續奮鬥努力，不負大家的期待而繼續拚命生活。

佐久間由衣則表示，目前已經跟綾野剛入籍了，看著男方坦率地面對工作，尊敬與想支持他的心情油然而生，而這種心情生根發芽，並且長成了一棵巨木。雖然現在這個時代難以看見前面道路，不過對自己而言，綾野剛就像是內心的路標般的存在，而能跟他共同前進，對自己而言是打從心底的幸福。佐久間由衣也提到，不管拿什麼都無法取代的工作以及愛情，她都想要慎重面對，往後也希望大家能多多指教。

佐久間由衣1995年3月10日出生於神奈川縣。2013年，她在時尚雜誌《ViVi》的獨家模特公開海選中，從總計4158名參賽者中脫穎而出，獲得大獎。2014年，出演電影《狼人遊戲Beast Side》，開始了演員生涯。