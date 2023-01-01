2023年元旦，千人不畏風雨湧進墾丁龍磐公園迎新年第1道曙光，可惜天公不作美，連夜綿綿細雨不斷，直到天光也未見太陽露面。（謝佳潾攝）

2023年元旦，千人不畏風雨湧進墾丁龍磐公園迎新年第1道曙光，可惜天公不作美，連夜綿綿細雨不斷，直到天光也未見太陽露面。（謝佳潾攝）

2023年元旦，千人不畏風雨湧進墾丁龍磐公園迎新年第1道曙光，可惜天公不作美，連夜綿綿細雨不斷，直到天光也未見太陽露面。（謝佳潾攝）

2023年元旦，千人不畏風雨湧進墾丁龍磐公園迎新年第1道曙光，可惜天公不作美，連夜綿綿細雨不斷，直到天光也未見太陽露面。（謝佳潾攝）

2023年元旦，千人不畏風雨湧進墾丁龍磐公園迎新年第1道曙光，可惜天公不作美，連夜綿綿細雨不斷，加上雲層過厚，直到天光也未見太陽露面，不過民眾熱情不減，在8級陣風的吹襲下大喊「新年快樂」，相當熱血。

墾丁龍磐公園向來都是迎曙光的熱門景點，每年都會湧入上千人入園迎新年第一道曙光，即使今年天氣不佳也絲毫不影響民眾熱血衝龍磐的決心，恆春半島從跨年夜起就綿綿細雨不斷，但從元旦凌晨起，民眾仍陸續湧進龍磐公園，有人還直接穿起雨衣，保溫兼防雨。

根據台北天文館指出，2023年第一道曙光會於元旦早上6點10分在墾丁龍磐公園露出，日出則會在6點34分露臉，不少民眾都在期待能看到新年第一道曙光或日出，可惜天公不作美，雨勢愈來愈大，大家只見烏雲一片、希望落空。

不過民眾熱情不減，在8級陣風的吹襲下，熱情地大喊「新年快樂」，場面相當熱血。6點20分，多數民眾開始離開，不過有另一批民眾反方向走進園區，直呼要賭賭看能不能見到日出，可惜最後依舊什麼也沒看到，但仍很開心地說，「明年再來試試看」！