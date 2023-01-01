沙烏地聯賽球迷排隊購買C羅商品。（路透）

葡萄牙巨星C羅降臨沙烏地阿拉伯聯賽，當地豪門艾納斯與各路贊助商拿出2億美元招攬C羅，試圖在首都利雅德掀起「C羅旋風」。相關商品開始大量生產，球團商店也出現排隊人潮，被媒體稱為「他們正在印鈔票了」。

然而從《路透》拍攝的照片看來，排隊的人似乎稀稀落落，英國網友不禁諷刺：「沙烏地球迷只有這樣？我家附近都比那裡熱鬧。」雖然有些等不及的沙烏地球迷前去排隊，但從現場畫面看來，C羅尚未造成預期的轟動，還比不上美國籃球明星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台的影響力。

英國球評卡拉格（Jamie Carragher）感嘆，這是偉大球星C羅的悲傷結局，特別是他一生的勁敵梅西（Lionel Messi）剛拿下世足冠軍。西班牙《馬卡報》報導，C羅最後一刻仍在期盼西甲皇家馬德里的來電，但是這通電話終究沒有打來。除非C羅直接宣布退役，否則就如卡拉格所說，C羅「在頂級聯賽（歐洲聯賽）踢到退役的夢想」宣告幻滅。

沙烏地近年展現「體育漂白」的堅定決心，砸錢絕不手軟，他們新成立的高球聯盟LIV付出2億美元招攬名將米克森（Phil Mickelson），1.25億美元挖角美國球王強森（Dustin Johnson）。2022年收入最高的10位高爾夫球選手，高達7人是從PGA轉投LIV的選手，由此看來C羅的2億美元也不足為奇了。