女子小美109年女受董姓女網友網邀請南下高雄跨年，事後雙方還共住2星期遊玩，小美期間熱心幫董女搬家，未料卻摔車導致董女機車受損，因無力付3萬修車費，遭到毆打，並扒光全身衣物囚禁浴室，甚至用熱水和噴槍燙，一度差點遭強灌鹽酸，事後因昏迷在浴缸內被董女友人發現報警。法院審理後，依恐嚇、強制及傷害等罪判處董女有期徒刑10月。

根據判決書，董女與小美兩人在網路上認識後，成為朋友關係，109年底，董女邀小美到南部一同跨年，跨年後小美就與董女住在高雄2星期，事後董女要搬家，小美自告奮勇車替她搬東西，未料不慎自摔機車受損，董女立刻要求小美賠償3萬元。

但小美四處借錢未果，董女大怒，打電話給小美母親恐嚇：「若不處理，將讓你女兒躺著賣來還錢」等語，但小美母親表明無力償還後，董女又繼續恐嚇：「沒關係，那就把妳女兒的腳打斷」等語，嚇得小美簽下10萬元本票。

但小美曾試圖逃離，卻遭董女抓回後將手腳綑綁，持甩棍、扳手，毆打全身成傷，並恐嚇：「再逃跑就把你的腳筋打斷，把你抓去賣淫」並斷絕她對外聯繫，並反覆凌虐，甚至押她去酒店上班，但是都遭到酒店拒絕。

董女竟然氣到想要對小美強灌鹽酸，幸好被友人阻止，直到半個月後，某天董女友人見到小美全身赤裸躺在浴室浴缸內，渾身是傷、失溫顫抖且呈現意識不清，於是立刻報警將小美送醫急救，並將董女逮捕。

法官審理後，審酌董女與小美於案發時為朋友關係，僅因小美損壞其機車，卻無力負擔維修費用，不思理性解決問題，無法控制自身情緒，即恣意出手傷害、言語恐嚇小美，並使小美行無義務之事或妨害其行使權利，令她心生畏懼且破壞社會治安及善良秩序及無視法紀，判處董女有期徒刑10個月。