雲林縣元旦升旗典禮飄細雨，縣長張麗善（前排右四）也拉起外套的帽子遮雨，與民眾一起跳氣球操。（周麗蘭攝）

雲林縣優秀青年代表蔡佩芙領唱國歌。（周麗蘭攝）

今年雲林縣元旦升旗在斗南田徑場舉行。（周麗蘭攝）

民眾舉手向國旗敬禮。（周麗蘭攝）

今年雲林縣府主辦的升旗典禮，亮點是千人持橙色、藍色氣球排出「YUNLIN」空拍作為紀念，橙氣球象徵「陽光幸福」，藍氣球象徵「希望和平」。（周麗蘭攝）

縣府團隊大合照。（周麗蘭攝）

雲林縣府今（1日）天早上6點半在斗南田徑場舉行元旦升旗典禮，升旗前，縣長張麗善與千餘名民眾一起持氣球排「YUNLIN」（雲林）字樣，隨後由雲林縣優秀青年代表蔡佩芙領唱國歌，在細雨中完成升旗典禮。

今年雲林縣府主辦的升旗典禮，亮點是千人持橙色、藍色氣球排出「YUNLIN」空拍作為紀念，橙氣球象徵「陽光幸福」，藍氣球象徵「希望和平」。

縣長張麗善與參加升旗典禮民眾一起跳氣球操暖身，天空飄著毛毛細雨，不少民眾拉起衣服上的帽子避雨包括張麗善。

張麗善表示，雲林縣政府團隊過去獲獎連連，未來會保持這樣的初心，繼續打拚，為各項建設努力，剛剛下一點與，是一個非常棒的開始，俗話說遇水則發，個人家庭、雲林縣都會大發利市，一路發發發。

她說，未來4年雲林縣有更精進的政策、更好的福利與基礎建設，縣府團隊會更加賣力，元旦是新的一年，祝福大家新的展望、新的機會、心滿意足、心想事成、兔年行大運、鴻兔似錦。