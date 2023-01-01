雲林縣府今（1日）天早上6點半在斗南田徑場舉行元旦升旗典禮，升旗前，縣長張麗善與千餘名民眾一起持氣球排「YUNLIN」（雲林）字樣，隨後由雲林縣優秀青年代表蔡佩芙領唱國歌，在細雨中完成升旗典禮。
今年雲林縣府主辦的升旗典禮，亮點是千人持橙色、藍色氣球排出「YUNLIN」空拍作為紀念，橙氣球象徵「陽光幸福」，藍氣球象徵「希望和平」。
縣長張麗善與參加升旗典禮民眾一起跳氣球操暖身，天空飄著毛毛細雨，不少民眾拉起衣服上的帽子避雨包括張麗善。
張麗善表示，雲林縣政府團隊過去獲獎連連，未來會保持這樣的初心，繼續打拚，為各項建設努力，剛剛下一點與，是一個非常棒的開始，俗話說遇水則發，個人家庭、雲林縣都會大發利市，一路發發發。
她說，未來4年雲林縣有更精進的政策、更好的福利與基礎建設，縣府團隊會更加賣力，元旦是新的一年，祝福大家新的展望、新的機會、心滿意足、心想事成、兔年行大運、鴻兔似錦。
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