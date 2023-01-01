Tyrese Haliburton finished the year off strong tonight.💪



24 PTS

10 AST

7 REB

4 STL



vote to make him an #NBAAllStar at https://t.co/BUGoYSdF4r pic.twitter.com/PProwfsOlI — Indiana Pacers (@Pacers) December 31, 2022

沒想到保羅喬治攻下快艇本季所有球員單場新高的45分，還是不夠幫助快艇贏球！溜馬1日靠著透納34分，哈利柏頓也有24分、10助攻與7籃板，其中包含最後4分鐘內包辦14分，驚險以131比130險退快艇，除了拿下3連勝，也送快艇2連敗。

其實快艇讀秒階段很有機會把比分扳平，可惜全場貢獻24分、7助攻與5蘭版的里歐納德追平三分出手沒進，讓哈利柏頓最後5.3秒兩罰中1穩住局面，就算保羅喬治在比賽結束同時投進三分球，卻已經無法改變戰果，快艇飲恨吞下敗仗。

溜馬除了透納與哈利柏頓兩人的優異表現，希爾德也投進5顆三分球、包辦18分，最近扛下先發大前鋒重擔的奈史密斯16分、4助攻，梅圖林替補拿下15分。

重返老東家溜馬主場的保羅喬治，全場投25中15，含三分球投13中7，8罰全進，卻沒辦法帶走勝利，馬可斯莫里斯也拿15分，雷吉傑克生13分、4籃板及3助攻，快艇目前21勝17敗，排名位居西區第6。