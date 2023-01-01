隨著新的一年到來，日本演藝圈也趕在2022年的最後一刻陸續公開好消息，除了40歲日劇男神綾野剛宣布與小13歲的女星佐久間由衣宣布結婚外，曾演唱過多部知名動畫主題曲的日本歌姬Aimer也在31日晚間登上《紅白歌唱大賽》的舞台後沒多久就宣布結婚，而且對象曝光後更令不少歌迷欣喜若狂。

在日本歌壇被譽為神秘女歌手的Aimer，雖從不在網路上或官網上公開任何個人資料，但自2011年出道以來，便唱過《六等星の夜》、《ONE》、《Brave Shine》、《Star Ring Child》、《I beg you》多首經典動畫的主題曲，尤其是在今年替《鬼滅之刃遊郭篇》演唱的《殘響散歌》更是知名度大開，甚至出道12年來首度站上日本年末歌壇盛會《紅白歌唱大賽》的表演舞台。而她在熱情演唱完《殘響散歌》節目結束後沒多久，她便在日本當地時間1月1日的凌晨於社群媒體上宣布自己已成為人妻，對象就是替《殘響散歌》作曲的音樂人飛內將大，但Aimer也強調自己婚後也會持續創作音樂，為喜愛的歌唱事業努力，也希望粉絲們能陪伴她走下去。消息一出後，立刻在網路上掀起熱烈討論，更吸引大批粉絲湧入留言恭喜。

事實上，除了綾野剛與Aimer在新年就宣布結婚好消息外，近期因演出《今際2》而再度爆紅的27歲日本女星土屋太鳳，也在今日透過IG投下懷孕及結婚震撼彈，對象是28歲的「GENERATIONS from EXILE TRIBE」主唱片寄涼太，兩人在2017年曾合作電視劇《哥哥太愛我了怎麼辦》，沒想到被周刊爆料已密戀長達3年半，如今她也大方宣布喜訊，也令粉絲又驚又喜。