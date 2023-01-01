2022年超夯日劇《初戀》，讓宇多田光15歲時演唱的經典名曲《First Love》再度翻紅，許多網紅歌手也不斷翻唱該首歌曲，而資深女星白冰冰在昨（31）晚花蓮跨年演唱會上同樣演唱該首歌，意外驚豔網友表示，聽到賺到。

白冰冰在昨（31）晚登上花蓮跨年演唱會，一開場她就以白綠孔雀晚禮服亮相超級吸睛，接著再以最快速度換裝帶來日本演歌《關東春雨傘》，然而，下一首她帶來近期日劇夯曲《First Love》，以白式獨特唱腔，演繹出不同風味的初戀，最後以《體會》搭配手語完美收尾，而白冰冰也透露，會演唱《First Love》是為了要給年輕人驚喜。

對此，許多網友聽完後紛紛大讚「演歌版本的，聽到賺到」、「冰冰姐的初戀一定很刻骨銘心QQ，滿滿哭腔」、「反差萌！？」、「唱得很棒，屌打其他一堆跨年無名咖」、「不過白冰冰高音轉假音來唱都有唱到」、「有特別的風味」、「好聽但是太出戲了哈哈哈」。

其實，白冰冰是以歌手起家，過去曾到日本學習歌舞，也發行過許多日文歌曲專輯，之後跨足戲劇圈，2013年以《那天媽媽來看我》榮獲金鐘獎迷你劇集電視電影女主角獎，這也是白冰冰奪下的首座金鐘獎，除此之外她也跨足主持界，並著「演藝圈大姐大」稱號。