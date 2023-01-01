迎接2023年，立委費鴻泰推出「泰讚啦」Q 版貼圖迎兔年，祝福大家ㄧ年復始萬象更新。
這一組16張貼圖中，以可愛兔寶寶貼圖來表達心情，包括一些新年應景的祝賀語，還有「你在幹嘛」、「今晚酥贏」、「等等見」等現代人的實用流行語。
費鴻泰從2019年開始，邀請本土年輕的插畫家創作，推出專屬LINE貼圖。這是費鴻泰推出第五個原創貼圖 - 「泰讚啦」Q 版貼圖，一組16張的「日常用語」貼圖，可用於每日問候與新年祝福，非常合適於平日期間與春節假期，大家聯絡LINE好友。
費鴻泰【泰讚啦V1.0 】– 日常用語，共有16個貼圖包括：
1. 嘻嘻
2. 不爽
3. 你在幹嘛
4. 泰讚啦 ( 太讚了)
5. 今晚酥贏 ( 今晚決勝負 )
6. 恭喜發財
7. 喔不 ( 太難過 )
8 . 走春去 ( 過年假期出去走走)
9. 麻煩您了
10. 不要
11. OK ( 同意 )
12. 無聊
13. 等等見
14. 鴻運當頭 ( 吉祥賀語 )
15. 新年快樂 ( 農曆年賀年 – 兔年)
16. HELLO (打招呼）
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