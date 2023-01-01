邁入2023年，俄羅斯官媒昨（31）日晚間播映總統普丁的新年談話，有別於以往對民眾獻上祝福，外媒評論，普丁今年的談話相當「反常」，內容相當「好鬥」，他在演說中猛烈批評西方說謊，把俄羅斯逼到牆角，但他強調俄羅斯將會取得最終勝利。

俄羅斯總統普丁31日發表新年談話，強調俄羅斯將會在俄烏戰爭中取得最終勝利。

綜合路透社、「莫斯科時報」（The Moscow Times）報導，俄羅斯國營電視台昨日放映普丁的新年談話，這場新年談話是普丁周六稍早訪視南部軍區總部時錄製的，內容一共長達9分鐘，是他掌權20年來最長的新年談話。

有別於往年單純對民眾獻上新年祝福，外媒形容普丁今年的新年談話「一反常態地好戰」，訴求民眾對戰爭的支持。

他站在一群穿著軍服的男女前表示，俄羅斯軍隊正在保護「祖國、真相及正義」，「如此一來俄羅斯的安全才能受到保障」，他拒絕烏克蘭提出俄軍撤出烏克蘭領土以換取雙方談判的先決條件，強調俄羅斯正在「捍衛我們的人民及歷史土地」，「道德、歷史正確站在我們這一邊。」

他也在演說中猛烈批評西方，迫使俄羅斯發動「特別軍事行動」，「西方在和平問題上撒謊，他們原本就在準備侵略…現在他們利用烏克蘭及烏克蘭人削弱及分裂俄羅斯，我們從不允許這種事，我們也永遠不會允許任何人對我們做這種事。」

他說：「俄羅斯被逼到要嘛放棄一切、要嘛作戰的地步…只要我們有你們這樣的人民，當然什麼事都不能放棄。」

儘管俄軍遭遇烏克蘭頑強抵抗，普丁在演說中仍保證俄羅斯會取得最終勝利，「我們將一起克服所有困難，保存我們國家的偉大及獨立，為了我們的家人及為了俄羅斯，我們會勝利。」