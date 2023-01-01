根據《太陽哨兵報》記者溫德曼1日爆料，熱火內部正在認真考慮拿本季表現優異的希洛與未來選秀權，去跟湖人交易「小皇帝」詹姆斯的可能性，畢竟當年詹皇加盟熱火連4年搶下東區冠軍，更在2012、2013年勇奪總冠軍，問題是詹皇會願意重返邁阿密打球嗎？

「如果湖人持續失利，他們是否考慮再次進行戰力升級？在2月9日交易截止日前，湖人還有時間把事情做好，」溫德曼引用一名熱火高層的話表示，「儘管東區目前競爭激烈，杜蘭特與厄文正讓籃網如同預期那樣打球，但詹姆斯與阿德巴約、吉米巴特勒組成的三巨頭仍具威力。」

回顧2010年7月，詹姆斯透過《ESPN》發表飽受爭議的「決定」節目，宣告從騎士跳槽熱火，且跟韋德、波許組成三巨頭，隨後4年期間拿下兩次總冠軍，卻在2014年7月重返家鄉球隊騎士，但他在效力熱火期間，確實展現絕對的主宰力與影響力。

詹姆斯本季場均28.5分、8.1籃板及6.6助攻，更剛在自己38歲生日轟下47分，證明他絕對還沒有老化跡象，問題是還在等待兒子布朗尼進入NBA一起打球的詹皇，有可能在當前選擇遠離他早已習慣的洛杉磯重返邁阿密打球嗎？目前看來確實可能性很低。