2022年越南小姐選美大賽於近日落幕，24歲的鄭翠玲（Trinh Thuy Linh）奪得亞軍，不過在頒獎時，所有人的目光都聚集在頒獎人芳英（Phuong Anh）身上，當時她穿身穿亮黃色禮服，豈料燈光一打，火辣的曲線一覽無遺，意外成為全場焦點。
芳英出生於1998年，曾獲得2020年越南小姐亞軍，她近日還曾前往日本參加國際小姐比賽，但最終無緣15強，不過她還是受邀協助2022年越南小姐選美大賽頒獎，當時她身穿一襲半透明黃色禮服，舞台的強光打下時，極薄的布料讓她彷彿是裸體一般，觀眾們清楚「透視」禮服下的火辣好身材
影片曝光後，引起不少網友的負面評價，「這個頒獎人根本是喧賓奪主」、「本來以為是假的，如果真的是刻意穿成這樣也太令人反感」、「穿成這樣連別人都會感到害羞」，不過也有網友認為芳英並不是故意穿得裸露，不用刻意去評論，也有粉絲大讚她的「透明裝」很美。
對此，主辦單位出面道歉，並解釋芳英身上的禮服是活動前就預訂好的，當時試穿沒有將燈光都打開，因此不知道此件禮服穿起來會呈現出「透感」。芳英也為此道歉，她禮服內還有保暖衣褲，對於網友的批評感到相當羞愧，已經從這件事學到教訓，下次也會更加小心。
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