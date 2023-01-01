2022年越南小姐選美大賽於近日落幕，24歲的鄭翠玲（Trinh Thuy Linh）奪得亞軍，不過在頒獎時，所有人的目光都聚集在頒獎人芳英（Phuong Anh）身上，當時她穿身穿亮黃色禮服，豈料燈光一打，火辣的曲線一覽無遺，意外成為全場焦點。

芳英出生於1998年，曾獲得2020年越南小姐亞軍，她近日還曾前往日本參加國際小姐比賽，但最終無緣15強，不過她還是受邀協助2022年越南小姐選美大賽頒獎，當時她身穿一襲半透明黃色禮服，舞台的強光打下時，極薄的布料讓她彷彿是裸體一般，觀眾們清楚「透視」禮服下的火辣好身材

Sau chung cuộc Hoa hậu Việt Nam 2022, Á hậu Phương Anh tạo tranh cãi trái chiều vì thế cỗ phục trang xuyên thấu bị chê kém cỏi duyên. Đơn cử, vào hoàn cảnh lên trao vương vãi miện ... pic.twitter.com/OMD7U2RPIo — TrendsViệt【#ximmacao】 (@TrendsViet) December 25, 2022

影片曝光後，引起不少網友的負面評價，「這個頒獎人根本是喧賓奪主」、「本來以為是假的，如果真的是刻意穿成這樣也太令人反感」、「穿成這樣連別人都會感到害羞」，不過也有網友認為芳英並不是故意穿得裸露，不用刻意去評論，也有粉絲大讚她的「透明裝」很美。

Phương Anh (24 tuổi) chia sẻ: "Tôi thấy cũng hơi xui, do ánh sáng chứ bộ trang phục không có vấn đề gì. Tôi có mặc bodysuit bảo hộ bên trong. Chiếc váy làm cho mọi người có cảm giác là xuyên thấu thôi chứ tôi không dám hở gì đâu". pic.twitter.com/B58r8dboly — Nguyễn Văn Sơn Trung (@Ngvasotru82) December 26, 2022

對此，主辦單位出面道歉，並解釋芳英身上的禮服是活動前就預訂好的，當時試穿沒有將燈光都打開，因此不知道此件禮服穿起來會呈現出「透感」。芳英也為此道歉，她禮服內還有保暖衣褲，對於網友的批評感到相當羞愧，已經從這件事學到教訓，下次也會更加小心。