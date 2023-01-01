新的一周即將到來，每個人運勢都將重新洗牌，命理師雨揚老師在臉書粉專分享12生肖新一周的運勢，前三名依序為生肖兔、生肖雞、生肖牛，在事業、愛情和財運方面都會有良好的表現，甚至和心儀對象相處上毫無隔閡，並能迅速了解對方提升好感度，要好好把握。

★符號代表運勢～

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本週前三名：生肖兔、生肖雞、生肖牛

▍生肖鼠

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

工作上遇到一些挑戰，須保持處變不驚的應變能力，才能想出最適當的決策，讓危機化成轉機，安然通過考驗，愛情運普通，單身者在出席重要活動時，應花心思裝扮自己，將能令眾人眼睛為之一亮；有伴者可邀約伴侶一起看場電影，共度愜意的約會時光。財運偏弱，可能因購買美療課程或保養品而需支出大筆費用，讓薪水頓時見底，應懂得有所節制。

▍生肖牛

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運大幅攀升，將在親友的推薦下，幸運獲得面試的機會，只要做好充分準備，必能在眾多競爭者中脫穎而出，提早卡位好職缺，愛情運平順，單身者別排斥親戚介紹的對象，可試著相處看看，也許彼此很合得來；有伴者勿以冷漠來回應伴侶，應理性向對方訴說自己的感受，才有助化解心中的疙瘩。財運不錯，投資前多詢問專家的意見，有助避開風險、提升獲利。

▍生肖虎

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業運尚可，即使外部環境動盪，也不影響團隊間的向心力，能夠透過分工合作，迅速地達成目標。桃花能量豐沛，單身者能展現出自信的一面，吸引到許多優質對象的目光，有利於開展新戀情；有伴者願意包容伴侶的小缺點，讓另一半感到無比幸福，相處上更加融洽。財運不穩，看到低於市價太多的商品應提起警覺心，切勿貪小便宜，就能避免成為待宰羔羊。

▍生肖兔

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★★

職場好運報到，容易遇到優質的大客戶，讓你不費吹灰之力就成功簽下訂單，輕鬆達成業績目標，表現備受矚目，愛情運甜蜜，單身者能找到最佳時機，提出約會的邀請，讓心儀對象點頭答應，有望更加了解彼此；有伴者特地排開時間陪另一半出遊，享受甜蜜的兩人世界，財運亨通，因精準的投資眼光，讓你挑選到極具潛力的標的，賺取可觀的利潤。

▍生肖龍

事業★★ 愛情★★ 財運★

事業運受阻，因為新工作沒人可交接，只好自己一肩承擔，即使經常加班趕工，仍有許多工作未完成，令你感到力不從心，愛情運不順，單身者容易因說錯話而冒犯到他人，應謹言慎行，以免遭人厭惡；有伴者易和伴侶互看不順眼，應各自冷靜一下，才能避免爭吵，財運不濟，如需資金周轉，建議先請求親人協助，勿向錢莊借款，以免無力償還。

▍生肖蛇

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★

工作上有新的變動，部門可能由新的主管來帶領，須花時間跟心力去適應，才能讓整體運作更加順暢，桃花運佳，單身者可積極參與旅遊活動，將有助結交到與你擁有相同興趣的朋友，進而擦出愛火；有伴者對另一半相當體貼，常主動攬下較粗重的家務，令伴侶感到非常暖心，財運低迷，近期娛樂的花費過高，造成手頭拮据，應克制消費，以免入不敷出。

▍生肖馬

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運平穩，透過彈性調整作業時間，讓你能在年前完成交辦的業務，工作效率大增，令主管頗為讚賞，感情運甜蜜，單身者面對新朋友時，只要保持開朗的心態，就能吸引對方靠近；有伴者和伴侶發生爭執時，願意放低姿態，耐心地向對方解釋，讓另一半感受到你滿滿的包容與體貼，感情也更甜蜜。財運平平，可詳閱理財專欄，充實金融知識，就能讓資產價值最大化。

▍生肖羊

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

工作運回溫，因長期經營職場人脈，讓你在提出新企劃時，能獲得不少有力支持，進展也更順利，愛情運不錯，單身者可在睡前敷一片面膜，讓你以好氣色開展好人緣，就有望收穫甜美戀情；有伴者時常替伴侶準備愛心便當，緊緊抓住另一半的胃，讓你們的感情不退溫，財運興旺，可在網路平台販售年節商品或菜餚，並透過廣告打響名聲，將讓你在年前收穫豐沛財祿，開心過好年。

▍生肖猴

事業★ 愛情★★ 財運★★

職場運走下坡，進行重要項目時不夠細心，後續作業也沒有仔細核對，讓內容錯誤百出，進而遭受主管責罰，桃花能量匱乏，單身者不應一股腦兒地向心儀對象告白，應先確認對方的心意，才不會嚇跑對方；有伴者與伴侶教育孩子的方式有所出入，建議說話前三思，以免發生激烈口角，傷害彼此感情。財運陷入瓶頸，須多加注意財物保管，切記財不露白，避免遭竊。

▍生肖雞

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業如日中天，將代表公司與廠商洽談合作事宜，替公司爭取更多利益，提升自我價值，升遷之路自然指日可待，感情運不錯，單身者可透過朋友牽線，認識符合理想的對象，雙方交談甚歡，相處上毫無隔閡；有伴者可替自己添購新衣服，每次約會時都給伴侶滿滿的驚喜，彼此關係也會更親密。財運尚可，可在影音平台發布付費的教學短片，有助獲得一筆額外收入。

▍生肖狗

事業★★ 愛情★★ 財運★★

事業運低迷，雖努力工作但回報甚少，讓你身心俱疲，心理壓力倍增，建議尋求工作夥伴的幫助，才能順利化解困境，愛情運降溫，單身者因壓力過大而對心儀對象口不擇言，使對方無法負荷負面情緒，戀情恐無疾而終；有伴者身邊圍繞著不少桃花，應適當地保持距離，以免伴侶心理不平衡。財務吃緊，瀏覽一頁式廣告時需多加注意，以免遭受詐騙，損失一筆錢財。

▍生肖豬

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

工作運順遂，可多與同事交流感情，增進部門間的士氣，就能以團隊合作代替單打獨鬥，讓工作成效更上層樓，感情甜蜜繽紛，單身者可邀請心儀對象一同出遊，將能留下難忘的回憶，關係也會更靠近；有伴者可預訂伴侶喜歡的餐廳，給另一半一個盛大的驚喜，為平淡的感情生活注入活水。進財穩定，因卓越的職場表現，讓你有望坐收豐沛的業績獎金。