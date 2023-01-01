新竹市長高虹安1日一早參加元旦升旗典禮，針對市府約聘僱人員聘期到2月28日，高虹安表示，原本約聘雇人員聘期是到12月31日，擔心造成負擔才延長2個月，也承諾若不續聘，一定會提前通知，避免前朝臨時通知的情況，強調一切就是「用人唯才」，未預設汰除比例。

高虹安1日一早參加完升旗典禮，針對市府約聘雇人員聘期，她說，有些不正確之處必須澄清，市府約聘僱人員1年1聘，聘期是到昨天12月31日，在她上任後，先告訴局處首長，因有新的市政團隊進駐，對於約聘僱人員的使用，當然會新的規畫，也會有人員需要調整。

但高虹安認為，若按照原規定在12月31日要解聘，將造成大家負擔，也希望局處首長好好用專業，及政策未來落實方向，來考核約聘僱人員使用，才決定延長2個月，讓約聘人員們都能過個好年。

同時，高虹安也指出，在前市長林智堅市府，當初也是將約聘雇人員聘期延後2個月，但是通知時間非常短暫，只有給幾天的時間，讓這些約聘人員感到非常措手不及。

因此，借鏡此經驗，高虹安也承諾，絕對會避免類似情形再度發生，會盡快請局處首長完成專業及晉用盤點，若確定不再續約，一定會提前通知，讓約聘人員做好職涯規畫，絕對不會違約或讓人措手不及的情況。

至於外界關心的汰除比例問題，高虹安也強調，市府團隊並沒有預設任何比例，一切就是「用人唯才」，也尊重局處首長用人的規畫，以此作為主要考量的標準，「而非一定要淘汰15％，或有什麼一定要淘汰的標準，都沒有」。