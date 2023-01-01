新年初始，總統蔡英文今（1）日上午發表談話，並於談話後接受媒體提問，在被問及日籍學者小笠原欣幸提到，慰留行政院長蘇貞昌，沒辦法代表民進黨有反省之意，以及外傳前衛福部長陳時中可能出任副閣揆一事時，蔡強調，關於內閣布局，她的答案跟前幾天一樣，有定案會向外界報告，不用有過多臆測，目前她的目標就是穩定政局、開創新局。

另外，有媒體好奇，副總統賴清德日前在高雄的黨員說明會提到「和平保台」，這是否代表民進黨的兩岸論述已從「抗中保台」改變？蔡英文強調，無論什麼樣的講法目標都是一致，就是持續維持兩岸和平穩定、這是共同目標，同時也必須強化國防等各項準備，才能有充足保衛台灣的力量。

總統府前今天上午舉行112年元旦升旗典禮，蔡英文與賴清德一起出席，甫當選不久的蔣萬安也首次以台北市長身份參加元旦升旗典禮。蔡英文隨後也發表新年談話及記者會。

蔡英文表示，面對經濟跟產業面的挑戰，以及威權主義的持續擴張，對印太區域的繁榮、穩定投入不安的變數，上周二她提出了「強化全民國防以及兵力結構」的調整方案，希望藉由全民國防體系的檢討與調整的以及強化義務役訓練的質與量，以及自我防衛的能力。

她強調，守護家園不僅是國軍的任務，也是每一位國民應該要共同承擔的責任，過去這幾天社會各界對於兵役調整的方案有很多的討論和建議，政府會納入參考，使方案能夠更精進，她也要請大家繼續支持國軍支持國防，為守護我們的家園和自由民主共同努力。

蔡英文表示，她也要呼籲北京當局，台海的和平穩定是區域各方的共同責任，也是所有人的共同期待，從疫情到全球政經變局，兩岸經濟面臨許多同樣的挑戰，而戰爭從來都不是解決問題的選項。

她強調，只有對話合作、共同以促進區域的穩定發展為目標，才能夠讓更多人得到安全和幸福，而近來中國大陸疫情升溫，「只要有需要，基於人道關懷的立場，我們願意提供必要的協助，幫助更多人走出疫情，有個健康平安的新年」。

由於大陸疫情持續升溫，許多國家都升高相應的措施，防止疫情快速，蔡英文說，依照最新的疫情情況和專家的指引，從今天開始到1月31日為止，政府會啟動相關防疫措施確保國人健康。

蔡英文表示，全球的疫情仍在變化，政府會緊盯並且持續調整各項防疫措施，也請大家盡早前往接種次世代的疫苗，共同提升整體免疫保護力，守護彼此健康。