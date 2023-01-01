台南市政府今天先後在新營南瀛綠都心公園、永華市政中心舉行元旦升旗典禮，市長黃偉哲也宣布，今年起生育獎勵金將從1萬元提高到2萬元，同時首次購屋利息也將補助6萬元，青年創業貸款額度也從100萬元增加至200萬元，希望幫助年輕朋友有更好的立足點。

2023年第一天，台南市政府就宣布送給市民大紅包。黃偉哲今天在永華市政市政中心與議長邱莉莉一起並肩參加元旦升旗典禮。他致詞時指出，回首這3年來的疫情，在世界各國造成相當大的衝擊跟影響，在台灣，我們也走過艱辛路程，面對疫後新生活，希望大家一起努力，也有多項新的措施，期能讓年輕朋友在面對疫後新生活以及經濟挑戰，能有更好的立足點。

黃偉哲說，生育獎勵金將從現行第1胎補助1萬元調整為第1、2胎都補助2萬元，此外，市民首購住宅的利息補貼，除了每戶有中央的優惠，市府加碼提供利息補助，每戶利息補助6萬元，青年創業貸款額度也從100萬元提高到200萬元。

他也說，新年新希望無非是希望讓市民以及整體城市更好，不管在建設、福利，市府除了加碼也會繼續努力打拚，希望台南更好。

財稅局也針對新春第一波青銀福利大紅包說明，市長在審度財政可支應量能下，決定發放新年紅包，除日前宣布台南市65歲以上老人健保費補助加碼外，今天再宣布加碼3項青年福利措施，落實市長就職時所承諾的「青銀福利」政策。