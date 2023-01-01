紫南宮主委莊秋安，發送招財錢母。（廖志晃攝）

抽中2000元現金民眾，開心不已。。（廖志晃攝）

來自員林市的民眾，抽中金戒指。（廖志晃攝）

紫南宮元旦發送第一波招財錢母，雖然寒風細雨，不減信眾熱情，清晨排隊人潮就已超過7公里，紫南宮主委莊秋安表示，預估今天排隊領錢母人數，將達到10萬人；他同時預告，農曆春節大年初一，將不發送錢母。

元旦排隊搶頭香的是來自名間鄉的紀先生，12月28日到紫南宮排隊，這幾天晚上都睡在「紫南宮休息讚」的椅子，並在七星級廁所簡單的梳洗，他是第1次到紫南宮排隊，就拔得頭籌非常高興。

來自台中市的王姓一家人居次，爸媽帶兩個小孩，12月30日到場排隊，晚上睡在車上，他們已經第5年到紫南宮領錢母，父母覺得拿到錢母，可以得到紫南宮土地公的保佑，又有福氣的感覺，所以每年都帶小朋友一起排隊。

莊秋安表示，今年發送錢母數量增加，只要排入隊伍，都可獲兔年銀色錢母1枚；前4168名排入隊伍信眾，可獲得1顆金雞蛋，金雞蛋內含有福氣兌換券，獎項包括2錢金戒指5只、1錢戒指20只，現金2000元100包、1000元100包，還有鼠年套幣精裝版275組、牛年套幣精裝版750組、虎年套幣精裝版1000組及兔年套幣精裝組300組；另有牛年、兔年項鍊各500條，兔年福氣金錢母618枚，奬項數量比往年加倍。

往年，紫南宮都會在農曆春節大年初一發送錢母，但考量春節期間大家都很忙，還有疫情因素，因此大年初一將不發送錢母，改以不定期舉辦驚喜放送活動。