高雄市今日早上7時在文化中心舉行元旦升旗典禮，不料高雄市長陳其邁在致詞時卻不小心口誤，將新上任的議長康裕成誤叫前議長曾麗燕，場面相當尷尬。陳其邁在聯訪時被問到此狀況，他尷尬笑回「去議會一定被修理了，口誤口誤，抱歉」。另外對於內閣改組問題，陳其邁也以代理黨主席的身分表示，人事權部分將充分尊重蔡英文總統的考量。

今日舉行元旦升旗時，陳其邁一時口誤，誤將議會新議長康裕成叫成前議長曾麗燕，不過話才到嘴邊，陳其邁就立刻改口，並向康議長致歉，場面既尷尬又好笑。

媒體問及陳其邁是不是前一天沒睡飽才會口誤，陳其邁也澄清只是單純口誤，相當抱歉，並尷尬笑回「是真的記錯了，這下慘了，去議會一定會被修理的，相當抱歉」。

對於新的一年內閣改組的議題，陳其邁回應，身為代理黨主席的工作就是大家同理合作，讓國家進步，所以人事權的部分將會充分的尊重總統整體的考量，內閣穩定，政局才會穩定，因此認為行政院改組部分希望內閣能在穩定中改組，讓政治運作更加穩定，整體的布局能夠以政局穩定為最重要的基礎。

昨日跨年晚會上陳其邁特地戴上兔耳朵造型露面，陳其邁表示，上台之前才跟工作同仁借的，想要藉由兔耳朵跟上年輕人的腳步，沒想到卻意外成為話題。