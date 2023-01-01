針對各產業面臨的困境，蔡英文總統今天表示，總統府和行政院，將共同進行國家戰略產業發展的階段檢討，並召開諮詢會議，邀請民間企業及公協會共同參與。半導體產業已提出對總統的政策建言書，各相關部會正在研處各項政策議題，將在近期內召開諮詢會議。

今年上半年全球半導體產業進入庫存調整周期，半導體股價日前也大幅下滑，針對國內各 產業疫情亟需進行調整，蔡英文總統今天發表元旦談話表示，除了因應2023年經濟情勢所採取的七項方案，攸關國家長遠發展的六大核心戰略產業，總統府和行政院，也將共同進行國家戰略產業發展的階段檢討，並召開諮詢會議，邀請民間企業及公協會，共同參與。

她說，包括半導體及資通訊產業、綠能產業、基礎建設相關產業、以及國防產業等，政府歡迎產業提供建議，共同思索，提出策略，進一步鞏固臺灣在全球供應鏈的關鍵角色，並且維持產業發展動能，以及各項能源需求的安全和穩定。

半導體產業已提出對總統的政策建言書，蔡英文強調，各相關部會，正在研處各項政策議題，我們將在近期內召開諮詢會議。