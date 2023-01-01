Cristiano Ronaldo officially joins Al-Nassr ✍️🇸🇦 pic.twitter.com/KiM64zeg0F — GOAL (@goal) December 30, 2022

葡萄牙巨星C羅返回歐洲聯賽失敗，美國足球大聯盟MLS曾經找上門，開出優渥的合約。美媒ESPN球評托爾曼（Taylor Twellman）指出有幾支美國球隊想要延攬C羅，也有西班牙媒體報導過C羅可望赴美踢球，特別是堪薩斯城差一點就談成了。

堪薩斯城提出的價碼據說相當豐厚，薪資加上贊助廣告收入「非常接近」沙烏地阿拉伯豪門艾納斯的2億美元，C羅陣營數次派人接洽，但最後沒有談成。究其原因可能因為堪薩斯城並非名門球隊，一些美國球迷對此感到憤怒，指責是因為聯盟制定的「發現權」（Discovery Rights）競爭規則。

根據「發現權」的規定，例行賽裡平均得分最低的球隊，在爭取同一名球員時擁有優先權。雖然有大城市紐約、洛杉磯、邁阿密等球隊也要爭取C羅，但是目前堪薩斯城擁有發現權。這道規定的本意是平衡小市場球隊的競爭力，結果導致C羅不去美國。

對於C羅而言只要離開歐洲聯賽，去美國或沙烏地都是降級比賽，他對美國也沒有特別感情，還不如去沙烏地，不僅酬勞比較多，而且艾納斯也是亞洲有名的強隊。C羅的勁敵梅西（Lionel Messi）則是表達過赴美踢球的意願，只是去年世足賽摘冠讓他得以延續歐洲聯賽生涯，美國球迷為此還得多等幾年才能看到梅西降臨。