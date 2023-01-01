2022年跨年最注目的就是台北101煙火秀，每年都吸引大批民眾前來觀看，但今年101煙火結束，不少網友質疑今年煙火秀水準不如往年，甚至有人痛批是「史上最爛台北跨年！」

一名網友在ptt發文，看了10幾年的現場跨年活動，第一次看到開場時歌手不在現場，今年的虛擬未來舞台還以為是大型線上演唱會，以及一堆歌手都是來打歌，最熱門的歌曲都沒唱。最後壓軸101跨年煙火秀更是爛到不行，「倒數完射一波就停了三秒，還以為故障，現場直接冷場」，到後面才連放比較多，但氣氛已經冷掉救不回來了，直呼「今年真的史上最爛台北跨年，超怒！」其他網友也熱議，「請來的歌手沒有幾個有聽過，應該很省」、「請那些什麼歌手，連台東都打不贏」。

同時，許多人都有相同疑惑，往年都是倒數到0，101煙火就會全力噴射。今年卻好像延遲了，「今年去看的人應該很衰，又冷又濕，然後什麼也沒看到，因為都煙啊，導播鏡頭一直切，卻怎麼看都是煙」、「今年台北101怎麼只有煙，沒有煙火」、「101感覺每年都差不多那樣」、「好像真的烙賽，一開始噴了一下就停很久」。

但也有人認為，這次101的燈光煙火秀並不差，只是被天氣影響煙散不掉，導致LED螢幕設計內容無法完整呈現，「真的被天氣害死，難得今年特別一點」、「雲加風，根本霧裡看花」、「我覺得今年煙火蠻不錯，天氣毀了它」。