迎接2023年元旦，新竹市政府元旦一早在市府前廣場舉行升旗典禮。（王惠慧攝）

新竹市長高虹安致詞時表示，非常開心看到市民如此有活力，一起來參加升旗典禮，為國家和城市祈福，迎接新的一年到來。（王惠慧攝）

迎接2023年元旦，新竹市長高虹安一早率市府一級主管，在新竹市政府前廣場參加元旦升旗典禮，高虹安希望新的一年「多一點專業、少一點政治」，並許下3個新年願望，盼市民身體健康平安、市政務實高效，並打造竹市成為眾人的「5安心城市」。

今新竹市元旦升旗典禮，包含立委鄭正鈐、議長許修睿、副議長余邦彥、多位議員里長以及各界貴賓皆到場參與。高虹安在台上致詞時表示，非常開心看到市民如此有活力，一起來參加升旗典禮，為國家和城市祈福，迎接新的一年到來。

高虹安感謝市民給予她機會，為新竹市民服務，她感到責任重大，一定會加倍努力，不會辜負市民的託付和期待，她也希望新的一年「多一點專業、少一點政治」。

展望新的一年，高虹安提到，全球經濟面臨危機衝擊，疫情一波波延燒，景氣下行、通膨嚴重，還有地緣政治危機，及美中供應鏈風險等，深刻影響產業發展，科技產業首當其衝，新竹市尤其仰賴科技產業，此刻更要團結合作，迎接未來挑戰。

高虹安強調，市府有能力也有責任把孩子的照顧好，讓家長沒有後顧之憂，安心成長接受到最好的教育。她也請來到現場的長輩們放心，一定會延續現有的老人福利，更要升級敬老愛心卡點數，並擴大使用範圍，讓長輩活得健康、樂活又安心。

而在居住議題上，高虹安說，目前竹市沒有已完工的社宅，未來也會借鏡其他縣市經驗，加速推動建設進度，而在租金補貼上，也會研擬如何調降資格，讓新竹市迎來更多優秀的年輕人才。

至於最困難的交通問題，高虹安說，她在上任第2天的事務會議上，就立刻責成交通處，成立交通改善小組，盼彙整竹市大小交通問題來逐條解決，但竹市的交通問題無法單點處理，必須全盤考量計畫和配套。同時，她也與新竹縣長楊文科在會議中達成共識，將攜手合作加速新闢替代道路工程，一定能讓市民有感。

高虹安說，當然最重要的就是「興利除弊」，她在上任後檢視盤點竹市目前財政狀況與相關工程，有許多工程遇到問題，必須盡速著手努力，期待也仰賴市府團隊能發揮專業，讓竹市能成為真正嚴守法治的城市。

最後，高虹安也許下3個新年新希望，首先希望市民們身體健康平安，希望疫情退散；第2，希望市政建設的發展可以務實且高效；第3，希望大家努力之下，可以打造竹市成為市府關心、老人暖心、家長放心、小孩開心且企業有信心的「5安心城市」。