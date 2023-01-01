南韓國民女神IU（李知恩）昨（31）日被爆出與演員李鍾碩（李鐘奭）戀愛，雙方在消息發出後沒多久透過經紀公司認愛，讓粉絲又驚又喜，對此，IU今（1）日也親自發文與粉絲解釋，並透露兩人交往原因，也順勢向男友甜蜜告白。

以寵粉出名的IU，今（1）日凌晨發文，除祝賀粉絲新年快樂外，也解釋昨（31）日爆出的戀愛消息，她表示，交往期間兩人已經非常小心，卻還是讓戀情曝光了，並透露兩人之所以從同事變成戀人關係，是因為對方總是不斷給予支持鼓勵，不斷稱讚她「太帥了」，更誇讚男友是個穩重又可愛的人。

另外，她坦言，自己近期的變化與對工作自豪且熱情提升的原因「有一部份就是有位在很近的地方總是稱讚著我的好朋友」接著，她提到，既然粉絲都已經知道了，為了不讓粉絲擔心會繼續與對方好好交往下去，最後，她向粉絲道歉「對不起嚇到大家了，不論如何先送上祝福和關心我的UAENA（IU粉絲名），謝謝大家，也對不起」。

IU官咖全文翻譯。（圖／截圖自微博）

事實上，昨（31）日《Dispatch》報導，IU與李鍾碩已交往四個月時間更在耶誕節時一同到日本過節，對此，李鍾碩在沒多久後霸氣認愛「希望粉絲能以溫暖視線看待」，而IU也是李鍾碩出道以來首位認愛的女友，如今再看見IU發出的甜蜜告白文，粉絲即使難過，也都給予兩人祝福。