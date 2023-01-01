根據證交所統計，2022年來扣除11月外，外資幾乎呈現月月賣超，全年累積賣超逾兆元，動向明顯受到地緣政治風險影響、同時美國積極升息所帶來的美元走強也成為壓抑台股的重要原因。展望兔年，安聯投信台股團隊表示，機會總在動盪中浮現，2022年低基期可望帶來2023年的高成長，預期影響2022年台股包括：升息、地緣政治與科技逆風等三大動盪因子的不確性也將大幅降低，隨之而來的則是在景氣下行逐步沉澱中所浮現的長線機會。

安聯投信台股團隊表示，由於不同次產業庫存修正或獲利展望調整方向勢將呈現明顯分化的走勢，因此預期市場在2023年持續波動，投資人可能轉向更關注經濟衰退，基本面和由下而上選股至關重要。就台股而言，看好長期趨勢如AIOT、資料中心、電動車及晶圓代工等。

保德信大中華股票投資市場投資長郭明玉認為，由於科技股占台股權值最高，台灣科技產業景氣枯榮左右台股走勢，自2022下半年以來，台灣的PMI新增訂單指數即下降至50的枯榮值以下，反映出廠商新接訂單動能受到國際與終端消費影響而出現放緩，不過從歷史數據分析，當新增訂單落於50之下後半年往往能見到回升。

郭明玉認為，經過2022年的修正，目前台股本益比已接近2008年金融風暴期間低位，加上2023年升息將進入尾聲，低本益比更突顯未來台股價格揚升的潛力與機會，且台股殖利率在亞股中名列前茅，部分今年獲利佳之產業與個股，預料明2023年配息的現金殖利率具有吸引力，加上不少內需型產業已開始受惠於疫情開放後利多，包括旅遊、消費族群等，對於台股股價將形成一股支持。