神腦(2450)揭曉2022年十大熱銷手機，冠軍由蘋果蘋果iPhone 13 系列稱霸，Android的三星Galaxy A53則緊追在後，此外，神腦也觀察到，購機搭配申辦5G的消費者有明顯提升，期望透過祭出優惠方案，帶動年節申辦潮。

神腦公布2022年度十大熱銷手機排名，蘋果iPhone 13系列稱霸第一，緊接著是三星Galaxy A53，第三則是今年新上市的iPhone 14 系列，受年輕族群歡迎的OPPO、vivo、小米皆有上榜，神腦也觀察到購機搭配申辦5G的消費者有明顯提升，今年起推出綁約購機好禮3重送，指定機款最高折3000元、攜碼5G購機方案送888元購物金、續約指定方案送小家電等搶攻年終、新春這波換機潮。

神腦統計指出，蘋果 陣營的iPhone 13系列榮登年度排行榜首，安卓陣營的三星Galaxy A53系列排行第2，iPhone 14系列因為九月上市銷售時間較短，在年度銷量中位居第3名，其中又以蘋果iPhone 14 Pro最熱賣，接下來第4~7名是三星的旗艦款Galaxy S22系列、以及平價款Galaxy A22、A52s、A33，第8~10名為OPPO Reno8、vivo Y55、小米 紅米 Note 10 5G。數據顯示出消費者購買高階款會偏好蘋果或三星，而CP值高的平價中階款則以三星為最多人選擇，統計5大品牌銷售佔比，三星手機銷量佔35%為最多；蘋果則是23%為次多，後續是OPPO 12%、vivo 6%及小米5%。明年上半年手機市場最受關注的就是三星的旗艦新機，外界推測會推出具代表性的新色，處理器等硬體升級，值得消費者期待。