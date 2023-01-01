桃園市菱潭陂人文促進會理事長、市議員徐玉樹在元旦自籌經費在龍潭區公所前舉辦升旗典禮，吸引數百名民眾參加，桃園市長張善政與會，他說，這次選舉從龍潭開始出發，飲水思源元旦第一個升旗就要來龍潭參加，桃園幅員廣大，不是所有鄉親都能到桃園市政府前參加元旦升旗典禮，他宣布明年起桃園13區元旦早上都在區公所前辦理升旗典禮，民眾可以就近參加。

張善政與妻子張琦雅在立委呂玉玲、市議員徐玉樹、劉熒隆、黃敬平等人陪同，與大批民眾在龍潭區公所前廣場參加元旦升旗典禮。他說，很多年沒有這麼熱烈感受到對國旗的敬意和對國旗的愛，以前念小學、中學，每天都要升旗，唱國歌、國旗歌，心裡非常感動，覺得當年小時候被教導愛國家感覺都回來了。

他也說，讓徐玉樹自費舉辦升旗典禮感到不好意思，桃園幅員廣大，不是所有鄉親都能到桃園市政府前參加元旦升旗典禮，他宣布明年起桃園13區公所，每年元旦早上都在區公所前辦理升旗典禮，今年龍潭的模式，明年所有13區都一樣，舉辦元旦升旗典禮，讓鄉親就近升旗，桃園區市民則可以到市政府前升旗，把鄉親對國旗的愛都帶出來。