2023年發放應景的5000張「兔兔」一卡通（楊舒婷攝）

高雄市長陳其邁帶領大家一起進行祈福儀式。（楊舒婷攝）

高雄女中樂儀隊當作開場。（楊舒婷攝）

海軍陸戰隊樂儀隊進行莊嚴表演（楊舒婷攝）

高雄市2023年首日7時於高市文化中心舉行升旗典禮，此次升典禮以「共融城市，多元並進」為主題，高雄市議會除了攜手高市府舉行升旗典禮外，還發放應景的5000張「兔兔」一卡通，早上6點開放領取號碼牌時就已見綿延人潮，更有民眾昨天下午就前往佔位，現場預計超過破萬人一起熱情迎接2023年。

高雄市升旗典禮在高市文化中心的圓形廣場舉辦，由高雄女中樂儀隊當作開場，雖然途中發生失誤、出現掉槍情況，但團員仍鎮定地完成表演；隨後又有活力四射的職籃高雄鋼鐵人啦啦隊帶來熱力四艷的表演活動，啦啦隊將整場升旗典禮掀起高潮後，由海軍陸戰隊樂儀隊進行莊嚴表演及國旗進場；典禮最後由高雄市長陳其邁帶領大家一起進行祈福儀式。

陳其邁表示，2023年高雄一定會更進步，社會一定會更繁榮，首先感謝仍在捍衛國安的弟兄，不論黑夜白天都是捍衛國家安全的一股力量；也感謝每位防疫英雄，讓市民在疫情困難時能守住國民健康；再感謝市民朋友跟市府團隊一起努力，從產業轉型、捷運建設，到空汙改善，都跟市府團隊一起努力。相信新的一年市政也會繼續以謙虛、認真、有效率並不分黨派的為市民服務。

而順利搶到秒殺的兔兔一卡通林姓民眾表示，為了搶兔兔一卡通早上5時就前往排隊，當時人潮已經排到文化中心外圍的街道上，不過辦理處似乎因為因應洶湧人潮，所以有提早發放，大概10分鐘後就成功領到兌換券，領到兌換券的當下真的相當激動，畢竟是一年一次的一卡通，相當具有紀念價值。