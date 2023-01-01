南韓知名女星IU（李知恩）與男神李鍾碩，在2022年的最後一天投下交往震撼彈後，震驚整個南韓演藝圈，因為兩人曾傳出同台主持節目卻不合的消息，如今卻在元旦前認愛讓不少人跌破眼鏡，也開心不已。不過，兩人雖愛得甜蜜，IU的創作歌手前男友張基河似乎就不這麼認為，他在31日接受出演《SBS演技大賞》的表演嘉賓，卻演唱了他經典夯曲《我不羨慕》，各種巧合讓網友們忍不住捧腹大笑。

張基河在31日《SBS演技大賞》的表演舞台上，帶來經典歌曲《Envy None》（我不羨慕），這首歌除了旋律洗腦外，歌詞中還不斷出現帶有賭氣意謂的口吻「不管你有多麼想要炫耀的事情，儘管炫耀吧，我沒關係，因為我不羨慕 ，一點都不羨慕」等話，而台下的女星徐玄振則是拿起手機，並在螢幕中打上「我很羨慕」來回應，互動相當逗趣。有趣的是，張基河的前女友就是IU，她當天才剛承認與李鍾碩的戀情，他便唱著這首歌現身，也意外造成話題。

而張基河唱完《我不羨慕》後，又無厘頭地吊著鋼絲，從天而降唱起《New Year's Luck》，透過歌聲祝福所有人新年快樂，奇葩的表演方式也讓人會心一笑。

事實上，對於感情相當低調的IU，只有在2013年承認過與歌手張基河的感情，但兩人交往4年後就在2017年宣布分手，而IU後來不僅在歌壇上表現亮眼，跨界演戲也交出亮眼成績，成為全方位女星。但IU在31日公開與李鍾碩的戀情後，在今（1）日凌晨於官方粉絲俱樂部再度發文向暱稱「UAENA」的歌迷們道歉，並稱讚李鍾碩是可靠、可愛、長期支持著她的對象，為了不讓粉絲們擔心，他們以後會低調且安靜的見面，可見她對這段感情的慎重，但同樣獲得大眾支持與祝福。