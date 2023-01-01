今天（1日）迎來元旦，象徵新的一年開始，星座搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》特別點名3生肖，生肖雞、生肖龍、生肖豬運勢超級旺，其中生肖雞在新年後不但正、偏財運大漲，貴人更是一波接著一波前來相助，甚至身體方面也不需擔心疾病問題，可好好把握。

▍生肖雞

生肖雞在新年後不但財運大漲，連「橫財運」也超級旺，貴人更是一波接著一波前來幫助，除了大把錢財有機會入帳，甚至在新的一年身體健康方面也不需擔心疾病問題，各方面運勢可謂是相當旺盛。

▍生肖龍

生肖龍自身運勢本來就非常旺，新年後更是好上加好，不但可聚財還可守財，甚至參加彩券抽獎都有不錯的表現，中獎機率更是有望頭獎，可好好把握。

▍生肖豬

生肖豬在新年後整體運氣上漲，去年2022年過的不順遂的人，今年可是轉運好時機，不但能旺財運，事業也跟著扶搖直上，特別是做生意的朋友，將會出現新的機會讓你財庫賺到滿。