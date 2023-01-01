金馬獎、金鐘獎雙料影后謝盈萱，憑著電視劇《俗女養成記2》、《四樓的天堂》獲得不少觀眾的喜愛。正巧跨年夜是謝盈萱的生日，她也透露自己忙著搬家，並分享心情：「再幾個小時就進入2023年，今年特別感覺到時間的飛逝，一轉眼又是1年！要在新的空間開始新的生活，願大家都好，平安喜樂！」

謝盈萱即將年滿42歲，身爲雙料影后的她出道多年，在臉書分享自己在台北租屋的心得，在台北租屋20多年來，住過台北市中正區杭州南路、新北市永和區等地，遇到很多善良的房東，即便認出她是藝人，但僅此而已也沒有再多說什麼，令她特別安心，「當時恰逢《俗女1》播出的前後，邋遢至極的我被房東太太認了出來，同樣的我又是只會尬笑，然後在那間屋子裡，《俗女2》開拍、殺青，又再進行了一季。」

她回憶起以前住在永和老公寓的五樓，房東是位有著外省口音的老先生，每個月收租時都不辭辛勞騎著小50摩托車，風雨無阻來到家門口跟她拿現金。謝盈萱猜想他的年紀大概對於網路金流交易不習慣，坦言「很久很久沒有想起他了，希望他一切都好。」

她搞笑透露自己勤儉的一面，「裡面有一半的傢俱，除了劇場友人好心提供，還有一些是從《四樓的天堂》和《俗女養成記2》的場景帶回來的，拼拼湊湊也成了一個自己的家。」她坦言今天交屋，鑰匙交還出去的時候仍有點傷感，「感謝房東先生、房東太太，感謝所有在我人生中每一階段，提供我住所的房東。」