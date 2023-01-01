第23次槓龜！ 台東太麻里天候不佳沒曙光

迎接2023年的第一道曙光，台東太麻里曙光園區聚集數千人，可惜天候不佳，曙光又再度槓龜了，現場民眾依舊熱血迎接新1年的到來。此外，來自高雄的情侶在眾人見證之下浪漫求婚，當女主角點頭說「我願意」，現場掌聲不絕於耳。
台東太麻里有「日昇之鄉」美名，也是台東迎曙光的熱門景點之一，今年凌晨就有許多遊客前往會場等候，但可惜的是天候不佳，現場不斷下著雨，民眾們撐著傘、穿著雨衣，在風雨中苦等，不免有些失望，這也是自2000年以來，第23年迎曙光槓龜。
來自高雄的情侶也特地到太麻里迎曙光，職業軍人王豪鵬大方上台，在眾人見證之下站上舞台向女友蘇亭蓉求婚，蘇亭蓉當場回答「我願意」，現場立即響起滿滿掌聲與祝福，連主持人也稱讚「好幸福，好浪漫喔！」
當地劉姓民眾表示，「已經23年沒迎到曙光了！」每年來曙光園區都沒看到曙光，僅1年看到些許陽光從雲層透出；來自竹北的楊姓民眾說，昨天參加跨年活動後，就熱血趕到太麻里海邊，雖然沒看到曙光，但新的1年能和好朋友們相聚，就很開心。
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