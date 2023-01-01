根據NBA官方最新公布的2022年社群媒體點閱量排行榜，目前還處傷兵名單的勇士當家球星史蒂芬柯瑞，以4.85億高居首位，不過排在第2的球星，竟然不是湖人「小皇帝」詹姆斯，而是灰熊明星後衛莫蘭特，他有3.51億壓過詹皇2.68億穩居第2。
至於這個排行榜第3到第10名球星依序如下：詹姆斯(2.68億)、公鹿前鋒阿提托康波(2.15億)、獨行俠後衛東契奇(2.10億)、勇士後衛普爾(1.50億)、塞爾提克前鋒塔圖(1.43億)、籃網前鋒杜蘭特(1.41億)、湖人前鋒安東尼戴維斯(1.05億)與湖人後衛韋斯布魯克(1.03億)。
普爾竟然能在這個社群媒體排行榜當中位居第6，頗出外界意料之外，畢竟他是這個排行榜當中最年輕的球員，卻因為他在上季除了幫助勇士奪冠，最近在柯瑞受傷期間，更是頻頻上演火力秀，昨天也在勇士與拓荒者比賽轟下41分的高分，難怪會成社群媒體新寵兒！
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