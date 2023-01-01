112年台中市元旦升旗活動，台中市長盧秀燕與市民向國旗敬禮。(林欣儀攝)

今天是中華民國112年元旦，雖然中部天空下著雨，台中市政府前廣場一早仍聚集了上萬民眾，與市長盧秀燕、中信兄弟隊員一同升旗，氣氛歡欣熱絡；盧秀燕在新年頭一天許下3個心願，強調要持續打造健康、幸福城市，並與大家一起拋出幸福彩帶，她說，在市民團結努力下，新年願望一定能達成。

今年元旦升旗在台中女中儀隊操槍表演中揭開序幕，並由中信兄弟隊員帶領，上萬民眾高唱國旗歌。盧秀燕表示，中信兄弟是台中在地職棒球隊、去年勇奪職棒總冠軍二連霸，自己也在去年打破台中連任魔咒、順利連任，因此今年元旦升旗主題為「幸福城市二連霸」。

盧秀燕也當場許下3個新年願望，她說，希望台中更繁榮富裕，今年首要目標是拚經濟、拚經濟、再拚經濟，希望提高市民所得、維持高勞動參與率、降低失業率；第2個心願則是市民家人都能健康平安，因此市政工作將針對治安、公安、食安與空氣品質等面向持續改善。

盧秀燕的第3個新年願望，是讓台中繼續成為全國最幸福、宜居的城市，她說，包括教育、文化、幼托及社會福利、青年發展仍是施政重點，未來會持續加強，也相信在大家共同努力下，新年願望一定能達成。